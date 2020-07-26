Полтавский террорист выйдет сам или убьет себя через день или два, – МВД
Операция по задержанию полтавского террориста Романа Скрыпника скоро закончится. Территория, где он находится, контролируемая тепловизорами и правоохранителями, злоумышленнику некуда деться. Пока что ему помогает прятаться природа – густая зелень в лесах.
Об этом заявил советник главы МВД Михаил Апостол 25 июля в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Никуда не денется: выйдет сам или покончит с собой
Основные соображения, которые высказал представитель МВД по поводу операции захвата полтавского террориста:
- О подозреваемом собрана вся возможная информация, известны все его родственники.
- Территорию, где человек скрывается, окружили и контролируют правоохранители.
- На помощь приходит и техника – тепловизоры.
Никуда он не денется. Но сейчас лето, зелень вокруг в лесах. Скрыться в лесу, в принципе, просто. Но это (поимка беглеца – 24 канал) вопрос времени. Ну, сколько там – еще день, еще два,
– убежден Михаил Апостол.
Он считает, что полтавский террорист сам сдастся, или же – покончит с собой:
- "Он будет как загнанный волк там бегать. Ну, сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью".
Произойти это может, по мнению представителя МВД, потому что Роман Скрыпник, скорее всего, имеет "осложнения" с психикой. К тому же, мужчина очень боится попасть в тюрьму.
Коротко об инциденте с полтавским террористом
23 июля в Полтаве Роман Скрыпник угрожал взорвать себя гранатой, взял в заложники полковника полиции и скрылся на автомобиле. Это ему позволили сделать правоохранители, чтобы не создавать опасности для горожан.
Скрыпник выдвигал единственное требование: не сажать его в тюрьму. В полиции пояснили, что выполнить это требование невозможно. Тем временем подозреваемый выехал за пределы города, оставил авто, отпустил заложника и убежал.
Поиски полтавского террориста продолжаются уже трое суток.
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