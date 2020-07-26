Операція щодо затримання полтавського терориста Романа Скрипника скоро закінчиться. Територія, де він перебуває, контрольована тепловізорами та правоохоронцями, зловмиснику нікуди дітися. Наразі йому допомагає ховатися природа – густа зелень у лісах.

Так заявив радник глави МВС Михайло Апостол 25 липня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Нагадаємо Полтавського терориста третій день шукає авіація і сотні людей: відео

Нікуди не дінеться: вийде сам або покінчить із життям

Основні міркування, які висловив представник МВС щодо операції захоплення полтавського терориста:

Про підозрюваного зібрана вся можлива інформація, відомі усі його родичі.

Територію, де чоловік ховається, оточили та контролюють правоохоронці.

На допомогу приходить і техніка – тепловізори.

Нікуди він не дінеться. Але зараз літо, зелень навколо в лісах. Сховатися в лісі, у принципі, просто. Але це (піймати втікача – 24 канал) питання часу. Ну, скільки там – ще день, ще два,

– переконаний Михайло Апостол.

Він вважає, що полтавський терорист сам здасться, або ж – накладе на себе руки:

"Він буде як загнаний вовк там бігати. Ну, скільки він буде бігати. Або покінчить з життям".

Статися це може, на думку представника МВС, через те, що Роман Скрипник, найімовірніше, має "ускладнення" з психікою. До того ж, чоловік дуже боїться потрапити до в'язниці.

Коротко про інцидент із полтавським терористом

23 липня у Полтаві Роман Скрипник погрожував підірвати себе гранатою, взяв у заручники полковника поліції та втік на автомобілі. Це йому дозволили зробити правоохоронці, аби не створювати небезпеки для містян.

Скрипник висував єдину вимогу: не саджати його до в'язниці. У поліції пояснили, що виконати цю вимогу неможливо. Тим часом підозрюваний виїхав за межі міста, залишив авто, відпустив заручника і втік.

Пошуки полтавського терориста тривають вже три доби.

Важливо знати Опинитися в заручниках і вижити: правила поведінки під час загрози теракту

Скрипнику загрожує за посягання на життя працівника правоохоронного органу, захоплення працівника правоохоронного органу в заручники та незаконне поводження з боєприпасами до 15 років ув'язнення.