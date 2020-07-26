Полтавський терорист вийде сам або вб'є себе за день або два, – МВС
Операція щодо затримання полтавського терориста Романа Скрипника скоро закінчиться. Територія, де він перебуває, контрольована тепловізорами та правоохоронцями, зловмиснику нікуди дітися. Наразі йому допомагає ховатися природа – густа зелень у лісах.
Так заявив радник глави МВС Михайло Апостол 25 липня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Нікуди не дінеться: вийде сам або покінчить із життям
Основні міркування, які висловив представник МВС щодо операції захоплення полтавського терориста:
- Про підозрюваного зібрана вся можлива інформація, відомі усі його родичі.
- Територію, де чоловік ховається, оточили та контролюють правоохоронці.
- На допомогу приходить і техніка – тепловізори.
Нікуди він не дінеться. Але зараз літо, зелень навколо в лісах. Сховатися в лісі, у принципі, просто. Але це (піймати втікача – 24 канал) питання часу. Ну, скільки там – ще день, ще два,
– переконаний Михайло Апостол.
Він вважає, що полтавський терорист сам здасться, або ж – накладе на себе руки:
- "Він буде як загнаний вовк там бігати. Ну, скільки він буде бігати. Або покінчить з життям".
Статися це може, на думку представника МВС, через те, що Роман Скрипник, найімовірніше, має "ускладнення" з психікою. До того ж, чоловік дуже боїться потрапити до в'язниці.
Коротко про інцидент із полтавським терористом
23 липня у Полтаві Роман Скрипник погрожував підірвати себе гранатою, взяв у заручники полковника поліції та втік на автомобілі. Це йому дозволили зробити правоохоронці, аби не створювати небезпеки для містян.
Скрипник висував єдину вимогу: не саджати його до в'язниці. У поліції пояснили, що виконати цю вимогу неможливо. Тим часом підозрюваний виїхав за межі міста, залишив авто, відпустив заручника і втік.
Пошуки полтавського терориста тривають вже три доби.
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