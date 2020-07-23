Для пошуків терориста Романа Скрипника, який 23 липня захопив в заручники поліцейського в Полтаві, залучено бійців Нацгвардії та вертоліт. Силовики прочісують ліс на Полтавщині.

Штаб з пошуку чоловіка розгорнули в селі Великий Байрак Миргородського району. Про це повідомляє поліція Полтавської області. Актуально Терорист в Полтаві відпустив поліцейського і втік у ліс, його шукають – все, що відомо Що відомо про пошукову операцію За даними поліції, працюють нацгвардійці, кінологи з собаками а також фахівці з квадракоптерами. Також привезли тепловізори для можливих пошуків уночі.

Звільнений з полону заручник полковник поліції Віталій Шиян також бере участь в пошуку Романа Скрипника.

За словами місцевих жителів, "терорист" може ховатися в полях, де ще не прибрали кукурудзу та соняшник.

Місцеві жителі без зайвої потреби не виходять на вулицю. На польових дорогах через кожні 100 метрів стоять патрулі поліції. Дивіться відео пошуків полтавського терориста: Захоплення заручника в Полтаві: що треба знати У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. У такий спосіб він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця.

Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником. Останній висунув єдину вимогу – аби його не відправляли до в'язниці.

На вимогу зловмисника вже відреагували в Полтавській облдержадміністрації. Її очільник Олег Синегубов заявив, що вимоги терориста не виконуватимуть, бо він хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне. Що відомо про терориста Романа Скрипника – читайте у матеріалі 24 каналу Дивіться на карті ймовірне місце перебування терориста: