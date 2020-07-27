Правоохоронці станом на 27 липня досі не знайшли терориста-втікача Романа Скрипника. Поліція розкрила деталі його психологічного портрету і попередила, що він небезпечний.

Роботу поліцейських та нацгвардійців ускладнюють навички Скрипника та специфіка природного ландшафту Миргородського району. Про це повідомляє пресслужба МВС. Актуально Полтавського терориста четвертий день шукає авіація і сотні людей: подробиці Як в поліції описали полтавського терориста Силовики сформували його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах .

. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров'ям через вживання наркотичних засобів.

Ці деталі психологічного портрета працівники поліції враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не затримувати зловмисника самостійно. Водночас речник Полтавського облуправління поліції Роман Грішин в коментарі "УНІАН" заявив, що поліція відмовилася від надання винагороди за інформацію, яка допоможе розшукати Романа Скрипника. Дивіться відео пошуків полтавського терориста: Захоплення заручника в Полтаві: що треба знати У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. У такий спосіб він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця, а сам утік в ліс.

Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником. Останній висунув єдину вимогу – аби його не відправляли до в'язниці.

На вимогу зловмисника відразу ж відреагували в Полтавській облдержадміністрації. Її очільник Олег Синєгубов заявив, що вимоги терориста не виконуватимуть, бо він хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.

Для пошуків вже залучили понад 500 правоохоронців з поліції, СБУ й Нацгвардії. Вони прочісують ліси й кукурудзяні поля, використовуючи прилади нічного бачення й квадрокоптери. Важливо! Що відомо про терориста Романа Скрипника – читайте у матеріалі 24 каналу