Имеет навыки выживания в экстремальных условиях: полиция до сих пор ищет полтавского террориста
Правоохранители по состоянию на 27 июля сих пор не нашли террориста-беглеца Романа Скрипника. Полиция раскрыла детали его психологического портрета и предупредила, что он опасен.
Работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют навыки Скрипника и специфика природного ландшафта Миргородского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Как в полиции описали полтавского террориста
- Силовики сформировали его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.
- Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем из-за употребления наркотических средств.
- Эти детали психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не задерживать злоумышленника самостоятельно.
В то же время пресс-секретарь Полтавского облуправления милиции Роман Гришин в комментарии "УНИАН" заявил, что полиция отказалась от предоставления вознаграждения за информацию, которая поможет разыскать Романа Скрипника.
Смотрите видео поисков полтавского террориста:
Захват заложника в Полтаве: что нужно знать
- В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил милиционера, а сам убежал в лес.
- Силовики в течение дня вели переговоры со Скрипником. Последний выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.
- На требование злоумышленника сразу же отреагировали в Полтавской облгосадминистрации. Ее глава Олег Синегубов заявил, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет только избежать уголовной ответственности за содеянное.
- Для поисков уже привлекли свыше 500 правоохранителей из полиции, СБУ и Нацгвардии. Они прочесывают леса и кукурузные поля, используя приборы ночного видения и квадрокоптер.