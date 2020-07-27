Правоохранители по состоянию на 27 июля сих пор не нашли террориста-беглеца Романа Скрипника. Полиция раскрыла детали его психологического портрета и предупредила, что он опасен.

Работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют навыки Скрипника и специфика природного ландшафта Миргородского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Актуально Полтавского террориста четвертый день ищет авиация и сотни людей: подробности Как в полиции описали полтавского террориста Силовики сформировали его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.

Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем из-за употребления наркотических средств.

Эти детали психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не задерживать злоумышленника самостоятельно. В то же время пресс-секретарь Полтавского облуправления милиции Роман Гришин в комментарии "УНИАН" заявил, что полиция отказалась от предоставления вознаграждения за информацию, которая поможет разыскать Романа Скрипника. Смотрите видео поисков полтавского террориста: Захват заложника в Полтаве: что нужно знать В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил милиционера, а сам убежал в лес.

Силовики в течение дня вели переговоры со Скрипником. Последний выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.

На требование злоумышленника сразу же отреагировали в Полтавской облгосадминистрации. Ее глава Олег Синегубов заявил, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет только избежать уголовной ответственности за содеянное.

Для поисков уже привлекли свыше 500 правоохранителей из полиции, СБУ и Нацгвардии. Они прочесывают леса и кукурузные поля, используя приборы ночного видения и квадрокоптер. Важно! Что известно о террористе Романе Скрипнике – читайте в материале 24 канала