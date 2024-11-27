Речь идет о падении обломков в одном из районов Киева. Подробности передает 24 Канал со ссылкой на КГВА и городского голову столицы Виталия Кличко.

Хронология ночи В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: Россия атакует Украину "Шахедами"

Что известно о последствиях налета дронов на Киев 27 ноября

Воздушную тревогу в Киеве объявляли ночью 27 ноября в 01:39, и продолжалась она до 03:25. В это время столицу пытались атаковать ударные беспилотники врага.

После 4 утра Киевская городская военная администрация сообщила о первых известных последствиях атаки: зафиксировано падение обломков в Днепровском районе. Предварительно известно о повреждении объекта нежилой инфраструктуры.

Сначала говорилось об одном пострадавшем человеке. Но через несколько минут городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что есть 2 пострадавших, одного госпитализировали – в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден, экстренные службы работают на месте.

Заметим, что прошлой ночью, на 26 ноября, российская армия запустила на Украину рекордное количество ударных БПЛА – 76 беспилотников в разных областях страны Противовоздушная оборона сбила, еще 95 дронов локально потеряны. В целом враг применил тогда 188 БПЛА.

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