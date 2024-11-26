Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы. Жителей областей, где раздается тревога, призвали перейти в укрытие.

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18:33, 26 ноября Где объявлена тревога Воздушная тревога распространилась на Киевскую область. Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет такой вид:

18:32, 26 ноября Вражеские БпЛА фиксируют на западе и востоке Чернигвщины, курс юго-западный.

17:31, 26 ноября Вражеские БпЛА запустили россияне также из Курской области через Сумскую область. Курс юго-западный, сообщили в ПС.