Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы и мониторинговые каналы. Жителей областей, где раздается тревога, призвали перейти в укрытие.
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Где объявлена тревога
Воздушная тревога распространилась на Киевскую область. Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет такой вид:
Вражеские БпЛА фиксируют на западе и востоке Чернигвщины, курс юго-западный.
Вражеские БпЛА запустили россияне также из Курской области через Сумскую область. Курс юго-западный, сообщили в ПС.
Вражеский ударный БпЛА зафиксировали на севере Харьковщины. Воздушные силы сообщили, что курс движения дрона – южный.