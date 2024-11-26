Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали. Жителів областей, де лунає тривога, закликали перейти в укриття.

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18:33, 26 листопада Де оголошено тривогу Повітряна тривога поширилась на Київську область. Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

18:32, 26 листопада Ворожі БпЛА фіксують на заході та сході Чернігвщини, курс південно-західний.

17:31, 26 листопада Ворожі БпЛА запустили росіяни також із Курської області через Сумщину. Курс південно-західний, повідомили у ПС.