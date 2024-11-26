Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали. Жителів областей, де лунає тривога, закликали перейти в укриття.
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Де оголошено тривогу
Повітряна тривога поширилась на Київську область. Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Ворожі БпЛА фіксують на заході та сході Чернігвщини, курс південно-західний.
Ворожі БпЛА запустили росіяни також із Курської області через Сумщину. Курс південно-західний, повідомили у ПС.
Ворожий ударний БпЛА зафіксували на півночі Харківщини. Повітряні сили повідомили, що курс руху дрона – південний.
Слідом про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА повідомили жителів Чернігівської області.