Мовиться про падіння уламків в одному з районів Києва. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на КМВА та міського голову столиці Віталія Кличка.

Хронологія ночі В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: Росія атакує Україну "Шахедами"

Що відомо про наслідки нальоту дронів на Київ 27 листопада

Повітряну тривогу в Києві оголошували вночі 27 листопада о 01:39, і тривала вона до 03:25. У цей час столицю намагалися атакувати ударні безпілотники ворога.

Після 4 ранку Київська міська військова адміністрація повідомила про перші відомі наслідки атаки: зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо відомо про пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.

Спершу мовилося про одну постраждалу людину. Та за кілька хвилин міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що є 2 постраждалих, одного госпіталізували – у Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений, екстрені служби працюють на місці.

Зауважмо, що минулої ночі, на 26 листопада, російська армія запустила на Україну рекордну кількість ударних БпЛА – 76 безпілотників у різних областях країни Протиповітряна оборона збила, ще 95 дронів локаційно втрачені. Загалом ворог застосував тоді 188 БпЛА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.