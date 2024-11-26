Протягом ночі та ранку протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО сьогодні

Вночі окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" з Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки, за даними Повітряних сил, ворог випустив рекордну кількість дронів-камікадзе типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу, також з території Росії.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей, серед яких 4 балістичні ракети "Іскандер-М", 188 ворожих БпЛА. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях,

– йдеться у повідомленні.

Ще 95 безпілотників було локаційно втрачено. Як пояснюють у Повітряних силах, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено будинки.

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Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил