У кількох регіонах України вночі працювали засоби протиповітряної оборони внаслідок ворожого обстрілу дронами-камікадзе. Зокрема, відомо про роботу по російських цілях на Рівненщині, пише 24 Канал з посиланням на Рівненську ОВА.

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Обійшлось без постраждалих

Вночі проти 26 листопада 2024 року у Рівненській області працювали сили протиповітряної оборони.

Завдяки їхнім професійним діям вдалося збити повітряні цілі ворога,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, на щастя, попередньо люди та інфраструктура не постраждали.

ППО працювала на Хмельниччині

Також відомо, що вночі проти 26 листопада в межах Хмельницької області знищено 6 ворожих БпЛА типу "Шахед". там розповіли, що встановлюють місця падіння уламків.

Інформація щодо травмованих чи руйнувань не надходила.

Оборонці українського неба роблять усе можливе для того, аби захистити нас.