Какой же может быть погода на это Рождество и Николая, а также Новый год 2025, – ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.
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Погода на Николая, Рождество, Новый год Рождество Новый год
Наталья Птуха отметила, с такой заблаговременностью давать какие-то практические показатели на 25 или 31 декабря синоптики не могут. Мол, еще рано.
Если говорить, что по новому стилю Николая 6 декабря, скорее всего, будет без осадков в этот день. Однако все может поменяться,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
Также добавила, что по расчетам на 25 ноября, начало декабря в Украине без осадков, с умеренными зимними температурами.
То есть без сильных морозов, но и без слишком высоких температур. Все в пределах нормы,
– сказала Наталья Птуха.
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Будут ли сильные снегопады до конца ноября
- Представительница Укргидрометцентра также рассказывала, что во вторник на Луганщине, Донетчине и в Крыму, а в среду – в западных, северных и Харьковской областях может небольшой мокрый снег и до, но достаточно локально.
- "Однако снегопадами это точно не назовешь. Поэтому лишь немного где-то может быть смешанная фаза осадков", – отметила Наталья Птуха.
- В западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.
- Уже с четверга, 28 ноября, и даже днем среды, будет немного больше облачности. Ведь через Польшу и Беларусь будет проходить циклон. Однако на нашу территорию выходить не будет. Только его атмосферный фронт в четверг зацепит западные области.
- Далее, в пятницу, фронт немного продвинется к северным и частично центральным областям, но уже будет терять свою силу.
- Поэтому в четверг только на Западе ожидают осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах – с мокрым снегом. Остальные области без осадков.
- Синоптик отметила, что сильные снегопады в Украине пока не ожидаются.