Какой же может быть погода на это Рождество и Николая, а также Новый год 2025, – ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

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Погода на Николая, Рождество, Новый год Рождество Новый год

Наталья Птуха отметила, с такой заблаговременностью давать какие-то практические показатели на 25 или 31 декабря синоптики не могут. Мол, еще рано.

Если говорить, что по новому стилю Николая 6 декабря, скорее всего, будет без осадков в этот день. Однако все может поменяться,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Также добавила, что по расчетам на 25 ноября, начало декабря в Украине без осадков, с умеренными зимними температурами.

То есть без сильных морозов, но и без слишком высоких температур. Все в пределах нормы,

– сказала Наталья Птуха.

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