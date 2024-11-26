Но будут ли еще сильные снегопады и дожди до конца месяца, – в интервью 24 Каналу отвечала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Синоптик рассказывала, что 26 ноября еще будет иметь влияние гребень антициклона с северо-востока. Поэтому в большинстве областей уже будет без осадков.

Во вторник на Луганщине, Донетчине и в Крыму, а в среду – в западных, северных и Харьковской областях может небольшой мокрый снег и дождь, но достаточно локально. Однако снегопадами это точно не назовешь. Поэтому лишь немного где-то может быть смешанная фаза осадков,

– отметила Наталья Птуха.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах сохраняется гололедица.

Начиная с четверга, 28 ноября, и даже днем среды, уже будет немного больше облачности. Ведь через Польшу и Беларусь будет проходить циклон. Однако на нашу территорию выходить не будет. Только его атмосферный фронт в четверг зацепит западные области.

Далее, в пятницу, фронт немного продвинется к северным и частично центральным областям, но уже будет терять свою силу.

И поэтому в четверг только в западных областях ожидают осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах – с мокрым снегом. Остальные области остаются без осадков,

– сказала синоптик.

Кстати, ночью четверга уже будет от +2 до -4 градусов, вследствие того, что больше облачности. В целом во второй половине недели будет более пасмурное небо, с облачностью. Впрочем, из-за этого ночи не будут такие морозные как сейчас. Дневная температура составит 0 – +6 градусов.

Сильные осадки не ожидаются. Единственное, что немножко атмосферный фронт будет в четверг и пятницу в западных, северных и несколько центральных областях. Но опять это небольшие осадки смешанной фазы,

– подчеркнула Птуха.

К слову, 27 – 28 ноября в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, в ночные и утренние часы кое-где могут быть туманы. Ветер будет слабенький, переменных направлений.