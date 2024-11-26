Та чи будуть ще сильні снігопади й дощі до кінця місяця, — в інтерв'ю 24 Каналу відповідала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Синоптикиня розповідала, що 26 листопада ще матиме вплив гребінь антициклону з північного сходу. Через це у більшості областей уже буде без опадів.

У вівторок на Луганщині, Донеччині та в Криму, а в середу – в західних, північних та Харківській областях може невеликий мокрий сніг і дощ, але досить локально. Однак снігопадами це точно не назвеш. Тому лише трішечки десь може бути змішана фаза опадів,

— зазначила Наталія Птуха.

У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах зберігається ожеледиця.

Починаючи з четверга, 28 листопада, і навіть вдень середи, вже буде трохи більше хмарності. Адже через Польщу та Білорусь буде проходити циклон. Однак на нашу територію виходити не буде. Тільки його атмосферний фронт в четвер зачепить західні області.

Далі, у п'ятницю, фронт трохи просунеться до північних і частково центральних областей, але вже втрачатиме свою силу.

І тому в четвер тільки у західних областях очікують опади переважно у вигляді дощу, у Карпатах – з мокрим снігом. Решта областей залишається без опадів,

— сказала синоптикиня.

До речі, вночі четверга вже буде від +2 до -4 градусів, внаслідок того, що більше хмарності. Загалом у другій половині тижня буде більш похмуре небо, з хмарністю. Втім, через це ночі не будуть такі морозні як зараз. Денна температура становитиме 0 – +6 градусів.

Сильні опади не очікуються. Єдине, що трошки атмосферний фронт буде у четвер і п'ятницю в західних, північних і дещо центральних областях. Але, знову ж таки, це невеликі опади змішаної фази,

— підкреслила Птуха.

До слова, 27 – 28 листопада в Україні, крім Сходу і Південного Сходу, в нічні та ранкові години подекуди можуть бути тумани. Вітер буде слабенький, змінних напрямків.