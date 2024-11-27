Якою ж може бути погода на це Різдво та Миколая, а також Новий рік 2025, – відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

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Погода на Миколая, Різдво, Новий рік

Наталія Птуха наголосила, з такою завчасністю давати якісь практичні показники на 25 чи 31 грудня синоптики не можуть. Мовляв, ще зарано.

Якщо говорити, що за новим стилем Миколая 6 грудня, скоріше за все, буде без опадів у цей день. Однак усе може помінятися,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Також додала, що за розрахунками на 25 листопада, початок грудня в Україні без опадів, з помірними зимовими температурами.

Тобто без сильних морозів, але й без надто високих температур. Усе в межах норми,

– сказала Наталія Птуха.

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