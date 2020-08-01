Терориста з Полтави Романа Скрипника знайшли та ліквідували
Роман Скрипник, терорист із Полтави, якого багато днів розшукували правоохоронці, загинув. Його ліквідував КОРД влучним пострілом близько 2 години ночі 1 серпня на околиці селища Опішня. Перед цим Скрипник вдруге взяв у заручники поліцейського та погрожував підірвати гранату.
Про це повідомив у фейсбуці заступник глави МВС Антон Геращенко.
Раніше стало відомо, що Поліція припинила широкомасштабні пошуки полтавського терориста Скрипника
Що відомо про ліквідацію полтавського терориста
- 1 серпня, близько 2 години ночі на околиці селища Опішня Зіньківського району Полтавської області капітан поліції Гума під час операції з розшуку Скрипника виявив того в одному з нежилих будинків.
- Скрипник став погрожувати гранатою та вдруге взяв у заручники поліцейського, який мав при собі табельну зброю.
- Одразу розпочали спеціальну поліцейську операцію "Грім".
- Злочинця влучним пострілом ліквідував співробітник поліцейського спецназу КОРД.
- Заручник мав три секунди, щоб відскочити до вибуху гранати – і зміг це зробити, тож залишився живим та неушкодженим.
У Романа Скрипника була можливість здатись поліції й залишитись живим, хоча і провести багато років за ґратами. Але він сам обрав свій шлях,
– підсумував Геращенко.
Коротко про історію з терористом у Полтаві
- У Полтаві 23 липня автовикрадач Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. Тоді у заручники він взяв полковника поліції.
- Впродовж дня правоохоронці вели перемовини зі Скрипником, який хотів лише одного: не йти до в'язниці. Через декілька годин терорист відпустив заручника та втік у ліс.
- Сотні силовиків з авіацією марно 9 днів шукали Скрипника в лісах та полях Полтавщини.
- Роман Скрипник був кілька разів засуджений за дрібні крадіжки та зберігання наркотиків. Недовго брав участь в АТО. Мав дружину та сина.
Дещо раніше В МВС пояснили, чому відпустили полтавського терориста
Ліквідували полтавського терориста біля села Опішня: дивіться карту