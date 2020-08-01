Роман Скрипник, терорист із Полтави, якого багато днів розшукували правоохоронці, загинув. Його ліквідував КОРД влучним пострілом близько 2 години ночі 1 серпня на околиці селища Опішня. Перед цим Скрипник вдруге взяв у заручники поліцейського та погрожував підірвати гранату.

Про це повідомив у фейсбуці заступник глави МВС Антон Геращенко.

Раніше стало відомо, що Поліція припинила широкомасштабні пошуки полтавського терориста Скрипника

Що відомо про ліквідацію полтавського терориста

1 серпня, близько 2 години ночі на околиці селища Опішня Зіньківського району Полтавської області капітан поліції Гума під час операції з розшуку Скрипника виявив того в одному з нежилих будинків.

Скрипник став погрожувати гранатою та вдруге взяв у заручники поліцейського , який мав при собі табельну зброю.

, який мав при собі табельну зброю. Одразу розпочали спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Злочинця влучним пострілом ліквідував співробітник поліцейського спецназу КОРД.

співробітник поліцейського спецназу КОРД. Заручник мав три секунди, щоб відскочити до вибуху гранати – і зміг це зробити, тож залишився живим та неушкодженим.

У Романа Скрипника була можливість здатись поліції й залишитись живим, хоча і провести багато років за ґратами. Але він сам обрав свій шлях,

– підсумував Геращенко.

Коротко про історію з терористом у Полтаві

У Полтаві 23 липня автовикрадач Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. Тоді у заручники він взяв полковника поліції.

Впродовж дня правоохоронці вели перемовини зі Скрипником, який хотів лише одного: не йти до в'язниці. Через декілька годин терорист відпустив заручника та втік у ліс.

Через декілька годин терорист відпустив заручника та Сотні силовиків з авіацією марно 9 днів шукали Скрипника в лісах та полях Полтавщини.

Скрипника в лісах та полях Полтавщини. Роман Скрипник був кілька разів засуджений за дрібні крадіжки та зберігання наркотиків. Недовго брав участь в АТО. Мав дружину та сина.

Дещо раніше В МВС пояснили, чому відпустили полтавського терориста

Ліквідували полтавського терориста біля села Опішня: дивіться карту