Полтавському терористу Роману Скрипнику дозволили зникнути через те, що він мав гранату і погрожував її застосувати.

Рішення – відпустити чи нейтралізувати зловмисника в машині – приймав безпосередньо полковник Віталій Шиян, який був на той момент у заручниках. Про це у коментарі hromadske розповів директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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"Скрипнику не дали втекти — йому дали спробувати зникнути, але на це була причина — у зловмисника була граната, яку він погрожував застосувати, що зашкодило б і йому, і оточуючим", – пояснив Шевченко.

Він додав – краще операція з пошуку у лісах, аніж би він застосував би гранату.

"Це відповідальність поліцейського, який перебував разом із ним. Полковник обрав такий оптимальний варіант", – пояснив Шевченко.

Наразі терориста розшукують на Полтавщині поблизу села Великий Байрак. Як зазначив Шевченко, правоохоронці поговорили з місцевими мешканцями, аби ті не виходити з будинків та не контактувати з незнайомцями і таким чином не наражали себе на небезпеку. У разі появи підозрілих незнайомців – попросили повідомляти про це поліції.

Захоплення заручника в Полтаві: що треба знати

У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. У такий спосіб він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця .

. Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником. Останній висунув єдину вимогу – аби його не відправляли до в'язниці.

На вимогу зловмисника вже відреагували в Полтавській облдержадміністрації. Її очільник Олег Синегубов заявив, що вимоги терориста не виконуватимуть, бо він хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.

Хто такий Роман Скрипник – полтавський терорист – читайте тут.