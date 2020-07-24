Полтавском террористу Роману Скрипнику позволили скрыться потому, что у него была граната и он угрожал ее использовать.

Решение – отпустить или нейтрализовать злоумышленника в машине – принимал непосредственно полковник Виталий Шиян, который был на тот момент в заложниках. Об этом в комментарии hromadske рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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"Скрипнику не дали убежать – ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина – у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что помешало бы и ему, и окружающим", – пояснил Шевченко.

Он добавил – лучше операция по поиску в лесу, чем он применил бы гранату.

"Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним. Полковник выбрал такой оптимальный вариант", – пояснил Шевченко.

Сейчас террориста разыскивают на Полтавщине вблизи села Великий Байрак. Как отметил Шевченко, правоохранители поговорили с местными жителями, чтобы те не выходили из домов и не контактировали с незнакомцами и таким образом не подвергали себя опасности. В случае появления подозрительных незнакомцев – попросили сообщать об этом полиции.

Захват заложника в Полтаве: что надо знать

В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник во время задержания достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил полицейского.

Силовики в течение дня вели переговоры со Скрипником. Последний выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.

На требование злоумышленника уже отреагировали в Полтавской облгосадминистрации. Ее руководитель Олег Синегубов заявил, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет лишь избежать уголовной ответственности за содеянное.

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