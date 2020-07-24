Другу добу вже тривають оперативні заходи з пошуку терориста Романа Скрипника, який 23 липня захопив в заручники поліцейського в Полтаві

Зараз на пошуки зорієнтований весь особовий склад поліції, кінологічна служба разом із службовими собаками, гвинтокрили, квадрокоптери та інша спеціальна техніка, а також перевірка автотранспорту на прилеглих дорогах та територіях. Про це в ефірі 24 каналу повідомив пресофіцер Полтавського обласного управління поліції Роман Грішин.

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Він повідомив, що Роману Скрипнику інкримінують три статті, а також він є підозрюваним в незаконному заволодінні автотранспортом.

Ще ми звертаємося до місцевих мешканців, аби були обережними, не пускали до будинків незнайомців, уникали будь-яких контактів з невідомими особами. В разі надходження інформації, яка пришвидшить пошук злочинця, просимо повідомляти у будь-який зручний спосіб або на лінію 102, – заявив Роман Грішин.

"За нашою інформацією у злочинця може бути предмет схожий на гранату, тому ми закликаємо місцевих мешканців бути максимально обережними", – додав Грішин.

Пресофіцер зазначив, що коло пошуку розширюється, через це і складність операції, адже територія постійно збільшується і долучається все більше особового складу.

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Захоплення заручника в Полтаві: що треба знати

У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. У такий спосіб він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця.

Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником. Останній висунув єдину вимогу – аби його не відправляли до в'язниці.

На вимогу зловмисника вже відреагували в Полтавській облдержадміністрації. Її очільник Олег Синегубов заявив, що вимоги терориста не виконуватимуть, бо він хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.

Що відомо про терориста Романа Скрипника – читайте у матеріалі 24 каналу