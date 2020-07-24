Вторые сутки уже идут оперативные мероприятия по поиску террориста Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского в Полтаве.

Сейчас у нас уже ориентирован весь личный состав полиции на поиски, кинологическая служба вместе со служебными собаками, вертолеты, квадрокоптер и другая специальная техника, а также проверка автотранспорта на прилегающих дорогах и территориях. Об этом в эфире 24 канала сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления полиции Роман Гришин.

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Он сообщил, что Роману Скрипнику инкриминируют три статьи, а также он является подозреваемым в незаконном завладении автотранспортом.

Еще мы обращаемся к местным жителям, чтобы были осторожными, не пускали в дома незнакомцев, избегали любых контактов с неизвестными лицами. В случае поступления информации, которая ускорит поиск преступника, просим сообщать в любой удобный способ или на линию 102,

– заявил Роман Гришин.

"По нашей информации у преступника может быть предмет, похожий на гранату, поэтому мы призываем местных жителей быть максимально осторожными", – добавил Гришин.

Пресс-офицер отметил, что круг поиска расширяется, следовательно и сложность операции, ведь территория постоянно увеличивается и присоединяется все больше личного состава.

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Захват заложника в Полтаве: что нужно знать

В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил правоохранителя.

Силовики в течение дня вели переговоры со Скрипником. Последний выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.

На требование злоумышленника уже отреагировали в Полтавской облгосадминистрации. Ее глава Олег Синегубов заявил, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет только избежать уголовной ответственности за содеянное.

Что известно о террористе Романе Скрипнике – читайте в материале 24 канала