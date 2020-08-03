Президент США Дональд Трамп вимагає страти Джохара Царнаєва. До смертної кари того вже засудили – за теракт у Бостоні 2013 року, коли постраждали майже три сотні людей. Але 1 серпня 2020 рішення скасували та відправили справу на перегляд.

Трамп хоче, щоб Царнаєва стратили

Деталі історії, яка тягнеться з 2013 року, розповіли у DW. Також Трамп опублікував у твіттері свій емоційний коментар.

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Рідко хтось більше заслуговує смертної кари, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв,

– написав Трамп.

І додав: суд погодився з тим, що це був "один із найгірших терористичних актів у країні з часів звірств 11 вересня" 2001 року. Тож, на думку Трампа, федеральна влада повинна добиватися смертної кари під час перегляду справи.

Трамп дуже невдоволений, що у справі про теракт у Бостоні 2013 року так довго не можуть поставити крапку. Рішення суду про скасування смертного вироку Царнаєву президент США назвав безглуздим.

Яке рішення суду так обурило Трампа

Апеляційний суд у Бостоні 1 серпня скасував смертний вирок Джохару Царнаєву. При цьому наголосили, що провина його безсумнівна, але:

Під час винесення вироку про смертну кару у 2015 році порушили принцип неупередженого відбору присяжних.

А ще й судові засідання проходили в тому місті, де був здійснений теракт.

Щоб дійти таких висновків, апеляцію у справі Царнаєва розглядали 4 роки. Тепер вирок буде переглядати нова колегія присяжних. Вони вирішуватимуть, чи залишити чинним вирок про смертну кару, чи замінити його довічним ув'язненням.

Теракт під час марафону в Бостоні 2013 року й суд над Царнаєвим: що слід знати