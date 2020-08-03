Кривавий теракт у Бостоні: Царнаєву скасували смертну кару, Трамп обурений
Президент США Дональд Трамп вимагає страти Джохара Царнаєва. До смертної кари того вже засудили – за теракт у Бостоні 2013 року, коли постраждали майже три сотні людей. Але 1 серпня 2020 рішення скасували та відправили справу на перегляд.
Трамп хоче, щоб Царнаєва стратили
Деталі історії, яка тягнеться з 2013 року, розповіли у DW. Також Трамп опублікував у твіттері свій емоційний коментар.
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Рідко хтось більше заслуговує смертної кари, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв,
– написав Трамп.
І додав: суд погодився з тим, що це був "один із найгірших терористичних актів у країні з часів звірств 11 вересня" 2001 року. Тож, на думку Трампа, федеральна влада повинна добиватися смертної кари під час перегляду справи.
Трамп дуже невдоволений, що у справі про теракт у Бостоні 2013 року так довго не можуть поставити крапку. Рішення суду про скасування смертного вироку Царнаєву президент США назвав безглуздим.
Яке рішення суду так обурило Трампа
Апеляційний суд у Бостоні 1 серпня скасував смертний вирок Джохару Царнаєву. При цьому наголосили, що провина його безсумнівна, але:
- Під час винесення вироку про смертну кару у 2015 році порушили принцип неупередженого відбору присяжних.
- А ще й судові засідання проходили в тому місті, де був здійснений теракт.
Щоб дійти таких висновків, апеляцію у справі Царнаєва розглядали 4 роки. Тепер вирок буде переглядати нова колегія присяжних. Вони вирішуватимуть, чи залишити чинним вирок про смертну кару, чи замінити його довічним ув'язненням.
Теракт під час марафону в Бостоні 2013 року й суд над Царнаєвим: що слід знати
- 15 квітня 2013 під час традиційного щорічного та популярного у США Бостонського марафону (засновано 1897, за рік після перших Олімпійських ігор) пролунали два вибухи.
- Місце для теракту обрали невипадково – захід збирає зазвичай до пів мільйона глядачів та понад 30 тисяч учасників, тобто є надзвичайно масовим.
- Тоді, у 2013, загинули три людини, серед яких і восьмирічний хлопчик. Ще 264 людини зазнали поранень.
- Бомби були саморобними – змонтованими зі сталевих каструль-скороварок, наповнених цвяхами й підшипниками.
- Слідство встановило, що теракт організували брати Джохар і Тамерлан Царнаєви. Вони чеченці за походженням, але народилися в різних країнах – Джохар у Киргизстані, Тамерлан у Росії.
- Тамерлан Царнаєв загинув під час операції зі знешкодження. Джохара Царнаєва поранили та затримали.
- У 2015 році Джохара Царнаєва визнали винним за 30 статтями обвинувачення, серед яких участь у змові та застосування зброї масового знищення.
- Свідчення Царнаєва були непослідовними, наразі не зрозуміло, чи визнав він сам свою провину остаточно.