6 выводов для России и мира после теракта в "Крокусе"

В истории с терактом в Подмосковье есть много пятен, но о последствиях и вызовах стоит говорить уже сейчас.

Последствия и вызовы для России

Во-первых, Кремль будет пытаться внутри представить наличие "украинского следа", делая вид того, что даже за уши не притягивается. А вот снаружи будет раскручиваться тема "сочувствия и симпатии", это не стоит недооценивать. Посмотрите, как мгновенно все среагировали, и сравните это с реакцией на последние российские удары по Украине. Здесь есть над чем поразмышлять.

Актуально Единственное, что портит Путину картину после обстрелов под Москвой

Во-вторых, Кремль будет использовать это как повод для активизации связей по линии спецслужб с Западом и незападными странами, например, с Ближним Востоком, ссылаясь на общую террористическую угрозу и предлагая новые сферы сотрудничества. С Израилем, кстати, так же. Это может ограниченно сработать.

В-третьих, что бы ни говорили в Кремле, это удар по его имиджу и по имиджу спецслужб. Ведь даже после американских предупреждений система не сработала ни на предупреждение, ни на быструю локализацию тех, кто это осуществил.

Фраза про "окно на границе" вообще плохая, ведь означает, что после годов войны ФСБ не может перекрыть границу для нескольких террористов. Уязвимость системы очевидна, головы полетят, а какие и когда – посмотрим.

Не исключено, что Кремль использует этот теракт для отмены моратория на смертную казнь для некоторых категорий преступлений. Ведь Россия больше не часть Совета Европы и вообще не считает себя европейской страной. Закручивание гаек может и в этом направлении пойти.

В-четвертых, можно ожидать проверки и частичной зачистки мигрантов в России из Центральной Азии. Это будет бешеным ударом по российской экономике, которая от них зависит.

В-пятых, наши партнеры могут в этих условиях говорить с нами о том, какие наши действия возможны на российской территории, опасаясь эскалации. Мы, конечно, имеем право на самооборону против российской агрессии, что не ограничивается нашей территорией в соответствии с Уставом ООН, но наши партнеры, возможно, захотят не давать Кремлю дополнительных поводов.

И наконец, в-шестых, можно спорить, настоящим ли является взятие на себя ответственности "Исламским государством".

Заметьте Иногда теракт – это просто теракт

Но очевидно, что для части мусульман войны в Афганистане, Сирии, Чечне и т.д. являются составляющими российской войны против ислама. После действий ХАМАС другие могут сказать: "Если удалось у них, то почему не может удаться и у нас?". Очевидно, что тот, кто это планировал, может видеть это не как отдельный теракт, а как часть более широкой истории.

В целом Кремль попытается воспользоваться этим терактом для закручивания гаек и дальнейшей демонизации нас внутри, но попытается вызвать волну симпатии к себе и активизировать сотрудничество по линии борьбы с терроризмом снаружи. В то же время уязвимости российских спецслужб в этой истории также очевидны, а это и в дальнейшем будет разрушать имидж режима.