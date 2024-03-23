Но кремлевский людоед еще не до конца определился – хвататься за него или гнуть какую-то другую линию.

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Сюжеты для дальнейшего развития ситуации в России

Полмира уже распласталось в сочувствии. Уже никто не помнит, что день назад российские террористы атаковали ДнепроГЭС. Все совершенно забыли о ракетных ударах последних дней и их жертвах. Никого не интересует, что Харьков ночью снова атаковали.

Линия "совместной борьбы с терроризмом" готова. Под нее есть сюжеты о "подозреваемых":

то какие-то таджики в брянский лес сбежали при попытке задержания (акцент на том, что двое задержаны вблизи границы Украины и Беларуси, четырех ищут);

то в Тверской области подозрительная машина. Как тут не вспомнить, что российские и западные "журналисты" несколько лет назад активно искали "ИГИЛ" в Украине;

параллельно живет своей жизнью сюжет о "мужчинах славянской внешности", которые якобы использовали накладные бороды и усы.

Развивать можно в любую сторону – внутренняя мобилизация и реанимация международных контактов. Портит картину лишь недоумение отдельных лиц: почему в столице России группа боевиков расстреливает десятки людей, поджигает здание и уезжает с места преступления? А как же силовики и все технические средства?

Подождем, пока кого-то торжественно объявят как виновников.