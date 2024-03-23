Але кремлівський людожер ще не до кінця визначився – хапатися за нього чи гнути якусь іншу лінію.

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Сюжети для подальшого розвитку ситуації у Росії

Півсвіту вже розпласталося у співчутті. Уже ніхто не пам'ятає, що день тому російські терористи атакували ДніпроГЕС. Усі абсолютно забули про ракетні удари останніх днів та їх жертви. Нікого не цікавить, що Харків уночі знову атакували.

Лінія "спільної боротьби з тероризмом" готова. Під неї є сюжети про "підозрюваних":

то якісь таджики до брянського лісу втекли при спробі затримання (акцент на тому, що двоє затримані поблизу кордону України та Білорусі, чотирьох шукають);

то у Тверській області підозріла машина. Як тут не згадати, що російські та західні "журналісти" кілька років тому активно шукали "ІДІЛ" в Україні;

паралельно живе своїм життям сюжет про "чоловіків слов'янської зовнішності", які нібито використовували накладні бороди та вуса.

Розвивати можна у будь-який бік – внутрішня мобілізація та реанімація міжнародних контактів. Псує картину лише подив окремих осіб: чому у столиці Росії група бойовиків розстрілює десятки людей, підпалює будівлю та їде з місця злочину? А як же силовики та всі технічні засоби?

Зачекаємо, поки когось урочисто оголосять як винуватців.