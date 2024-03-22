Сформировать резервы – мало

Любая информация, любые сведения о смысле, содержание и динамике его протекания будут иметь исключительно ключевое значение. Конечно, об этом процессе в Украине я писать ничего не буду по понятным причинам, а вот посмотреть внимательно на врага – не помешает.

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Сначала определимся со сроками. Согласно планам российского командования, основная масса российских стратегических резервов должна приобрести боевые и оперативные возможности примерно в конце весны – начале лета. То есть процесс мобилизационного развертывания своего войска, в своем основном объеме, российское командование планирует к этому моменту завершить.

Это, так сказать, "в идеале", если не будет никаких сбоев, срывов графиков и поставок, а поступление мобилизационного ресурса будет осуществляться беспрепятственно, или каких-то "внезапных" внутренних проблем в России не случится. Что сегодня представляется дискуссионным. Почему? Рассмотрим чуть ниже.

Однако сформировать стратегические резервы – мало. Ими надо с умом и эффективно воспользоваться. Это, в свою очередь, предусматривает достаточно сложный следующий этап – оперативное развертывание определенных группировок войск на определенных операционных направлениях.

Иными словами, командованию противника надо определиться с планом – где, как, в каком составе и как именно применить эти резервы. Согласно ему, надо провести целый комплекс практических мероприятий по перемещению, сосредоточения и развертывания этих резервов. То есть, проще говоря, превратить сформированные резервы в развернутые группировки войск в конкретных районах, на конкретных направлениях. Да и еще сделать так, чтобы противник (ВСУ) ничего такого не подумали и ни о чем не догадались.

Однако, собирая буквально по крупицам информацию о процессе формирования стратегических резервов в России, заинтересованный в этой информации человек, может прийти к очень противоречивым выводам. Попробую объяснить, почему именно.

"К началу лета" в реальности означает – до конца года

В рамках формирования стратегических резервов в составе российской армии сейчас разворачивается целый ряд новых частей, соединений и объединений. Одновременно с этим даже формируются новые военные округа и реорганизуются отдельные командования.

То есть врагу почти одномоментно нужно очень много ресурсов. Причем номенклатура того, что ему нужно "здесь и сейчас" – немалая: от аптечек и сухпаев до фронтовых бомбардировщиков и оперативно-тактических ракет.

А еще вспомним, что все это нужно также и для почти полумиллионной стратегической группировки российских войск, которая уже находится в Украине. Поэтому установленные российским командованием сроки завершения основного объема мобилизационного развертывания его войска, кажутся слишком смелыми.

Для 27 мотострелковой дивизии установленные "пожелания" по срокам приобретения боевых возможностей основной массы штатных частей и подразделений этого соединения приходятся на конец апреля, но в реальности – основная масса штатного вооружения и военной техники может поступить в это соединение только в конце 2024 года. И то, если не будет срывов в выполнении государственного оборонного заказа, что в нынешних условиях представляется проблематичным.

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Сегодня рассмотрим несколько других примеров тех сложностей, с которыми российское командование столкнется или уже сталкивается в процессе развертывания своих стратегических резервов.

На оккупированных в ходе серии советско-финских войн территориях (Карелия) продолжается процесс формирования 44-го армейского корпуса из состава воссозданного Ленинградского военного округа.

Основным элементом этого объединения должна стать 72 мотострелковая дивизия. Кроме нее, в состав этого АК должны также войти:

128 отдельная мотострелковая бригада;

вероятно, 9 артиллерийская бригада (или какая-то другая по номеру);

70 ракетная бригада;

отдельный инженерно-саперный полк;

отдельный батальон управления;

отдельный разведывательный батальон.

Ну и еще целый ряд подразделений характерных для корпусного комплекта войск. При этом интересно, что отдельный корпусный зенитно-ракетный полк почему-то не предусмотрен, так же как и отдельный противотанковый дивизион или отдельный ремонтно-восстановительный батальон.

Соединения, части и подразделения корпуса формируются в районах Петрозаводска, Сортавала и Луга.

Очевидно, что после их формирования существует очень большая вероятность того, что какие-то соединения и части корпуса будут перемещены в состав так называемой объединенной группировки ВС России на юго-западном ТВД, хотя с формальной точки зрения, формирование и развертывание этого АК связывается российским военным командованием с "затягиванием" Финляндии в НАТО.

Так вот, на "доукомплектование" соединений и частей только этого корпуса, российскому командованию почти одномоментно нужно не менее 1210 единиц бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения. Это минимальные потребности даже в таком оптимизированно-сокращенном штате.

В реальности российское командование может обеспечить поступление в корпус лишь 55 – 60% ВВТ от потребности и не до конца весны – начала лета, а в течение всего нынешнего года.

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Российскому командованию нужны нетривиальные решения

Относительно личного состава – еще интереснее. Планируется, что основными районами вербовки в ряды этого объединения должны стать Санкт-Петербург и вся Ленинградская область. Это представляется вполне логично – можно воспользоваться целым набором удобных инструментов для привлечения будущих контрактников. Например, сразу заманивать возможностью служить недалеко от дома.

Однако на практике плюсы перебивает один весомый минус – вполне реальная перспектива оказаться на линии боевого столкновения в Украине с последующими печальными последствиями для себя. Поэтому доукомплектование штатов частей и соединений корпуса продолжается не очень живо.

Мало того, что российские вербовщики в ряды этого объединения были вынуждены расширить возрастные рамки для потенциальных военнослужащих (18 – 64 лет), так еще и добавили туда мигрантов. Причем, как для российских граждан, так и мигрантов позволяют поступать на военную службу в ряды этого корпуса без опыта военной службы.

Учитывая тот факт, что одновременно формируются и разворачиваются не только один 44 АК, но и еще целый ряд дивизий, бригад и даже армий, пусть даже в оптимизированном виде, становится понятно, что российскому военному командованию стратегического уровня нужно какое-то нетривиальное решение.

Относительно человеческого ресурса, то понятно – мобилизацию никто не отменял. Но с ВВТ и другими материально-техническими ресурсами немного сложнее. Надо резко и одновременно наращивать производство, или "где-то взять" нужное количество ВВТ.

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С производством у российского командования существуют определенные трудности. Какой выход? Ремонт и модернизация поврежденного ВВТ и снятого с долгосрочного хранения. Все логично, стратегическим резервам – стратегические запасы.

Однако, есть нюанс. Это долго, и также не совсем соответствует темпам формирования стратегических резервов. Поэтому – что? Да, начнем наращивать темпы ремонта и восстановления ВВТ на соответствующих производствах. Для этого, их нужно модернизировать...

Есть акционерное общество "163-й бронетанковый ремонтный завод". Сфера деятельности – средний и капитальный ремонт БМП-1, БМП-2, танков Т-72. Общий объем мощностей – примерно 200 – 220 восстановленных единиц указанного ВВТ в год.

Совет директоров решает модернизировать производство на этом заводе, чтобы сократить технологический цикл и нарастить объем конечной продукции. Выделяются соответствующие деньги, делаются "неординарные" шаги и принимаются решения. Однако темпы растут очень медленно из-за целого ряда объективных и субъективных причин. Сейчас они позволят "существенно нарастить" объемы отремонтированного ВВТ на 163 БТРЗ только до 280 – 300 единиц в год.

Вполне допускаю, что до конца года они таки вырастут до запланированных показателей. Однако еще раз – это возможно случится до конца года, а не до конца весны – начала лета.

Когда мы в очередной раз слышим и видим "страшные" заявления каких-то иностранных "центров изучения войны", СМИ, неназванных "британских разведчиков" или каких-то других экспертов о том, что вот-вот, "почти летом", враг пустит в ход свои стратегические резервы и мы "все умрем", стоит всегда переспрашивать – а какие именно резервы, в каком состоянии и где враг собирается "пустить в ход"?