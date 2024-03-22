Прозападный президент Вьетнама

Формально президент еще не в отставке – точку должен поставить парламент, но здесь, думаю, неожиданностей не будет. Дело было организовано в духе местной политики: обвинение в нарушении партийной дисциплины и личное заявление об отставке со всех постов.

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Легенда хорошая, если бы в свой единственный год правления (с марта 2023 года по март 2024 года) Во Ван Тхионг не пытался укрепить свое положение. В частности, он инициировал ряд изменений в закон об общественной безопасности, завязывая на себе часть полицейских сил. А также стоит вспомнить законодательство о "народном аудите", проще говоря о финансовом контроле расходов бюджета. Новая версия закона позволяла, условно говоря, "схватить за горло" любого оппонента.

Но интересно другое. Во Ван Тхионга можно назвать едва ли не самым прозападным вьетнамским президентом. За год его правления состоялись встречи на высшем уровне с руководством Австралии, Новой Зеландии, Японии, США, Южной Кореи, Германии. Президент даже побывал в Ватикане и на коронации британского монарха (что особенно забавно, учитывая что он – коммунист и "антимонархист").

При этом с соседями встреч было гораздо меньше. Из отдельно организованных можно вспомнить встречу с руководством Лаоса. С Си Цзиньпином виделись на форуме "Пояс и Путь" (отдельного визита не было). Там же была встреча с руководством Камбоджи. И все.

То есть был явный перекос в сторону Европейского Союза, США и тяготеющих к ним государств. Это позволило аналитикам предположить, что продолжение такой политики приведет к участию Вьетнама в реализации идеи США по формированию пояса дружественных государств, "сдерживающих" Китай.

Не рядовое событие

К тому же не стоит забывать и об одной очень деликатной теме: после того, как Китай отказался брать на утилизацию некондиционный пластик (а с 2021 года любые отходы пластика) из США и ЕС (а Китай принимал до 40% их пластикового мусора), Вьетнам охотно подставил плечо и стал одним из государств, оказывающих услугу западным демократиям и демонстрирующих преданность "зеленому порядку".

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Поэтому отставка вьетнамского президента не вписывается в рамки "рядового события". Тем более, если тезис о "нарушении партийной дисциплины" станет ключевым в оправдании отставки Во Ван Тхионга. Тогда любой следующий руководитель должен будет демонстрировать свою "непохожесть" с предшественником, в том числе и во внешней политике.

В любом случае Вьетнам привлечет к себе внимание ряда европейских и американских политиков – сам процесс оформления отставки и оценка договороспособности преемника. Будет внимание и Китая, который точно не заинтересован в курсе "сотрудничества с США ради сдерживания КНР".

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