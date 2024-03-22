Отличие украинского видения от китайского

Китайские медиа сообщают, что сейчас две страны активно обсуждают вопрос об участии представителей Китая в саммите мира, который состоится в Швейцарии.

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К этому времени специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй только однажды участвовал во встречах советников по вопросам национальной безопасности, которые проводятся в разных странах в поддержку украинского видения того, как должна завершиться война между Россией и Украиной. Саммит в Швейцарии должен состояться на гораздо более представительном уровне, поэтому в Киеве прилагают усилия, чтобы убедить китайскую делегацию принять участие в этом мероприятии.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И подчеркивал, что Китай будет поддерживать проведение любых мероприятий, которые будут организованы обеими сторонами конфликта.

Поэтому главным расхождением в подходах к саммиту является украинское видение того, что российских представителей надо пригласить к участию в саммите уже после того, как руководители других государств наработают общий подход к формуле завершения войны.

В то же время китайский подход заключается в том, что представители России – в частности Сергей Лавров – должны быть участниками саммита мира с первых дней его проведения. Потому что якобы без участия российских представителей любой диалог обречен на фиаско и превратится скорее в декларацию поиска путей мира, чем на настоящие возможности закончить войну в Украине в обозримом будущем.

Дискуссия о китайском участии связана именно с тем, когда нужно приглашать Лаврова или какого-то другого российского представителя – уже на первый саммит или последующие мероприятия, если они вообще состоятся.

Киев надеется на китайское посредничество

Но стоит напомнить, что здесь проблема может быть связана не только с украинской позицией, но и с российской. Российская сторона игнорирует саммит мира не только потому, что в Киеве не видят оснований для приглашения россиян на такую серьезную встречу. Дело в том, что в Москве не считают Швейцарию подходящим местом для проведения любых миротворческих встреч. Для МИД России Швейцария больше не является нейтральной страной и при ее посредничестве не могут происходить переговоры о завершении войны.

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Даже если представить, что Украина согласилась бы с условиями китайской дипломатии, то, скорее всего, Пекину не удалось бы убедить Москву в необходимости принять участие в мероприятии.

В этой ситуации главным остается ответ на вопрос – действительно ли кто-то из китайских представителей будет готов принять участие в саммите, который состоится в Швейцарии. Также важно, будут ли вообще на этой встрече представители стран Глобального Юга, или она окажется встречей представителей стран Запада и Украины, по итогам которой будут приняты логические, но далекие от российских желаний, тезисы о завершении войны.

Именно поэтому, для украинского руководства очень важен момент хотя бы формального участия китайских дипломатов в саммите мира. Сигнал, который подает Кулеба, должен в очередной раз засвидетельствовать, что в Киеве продолжают надеяться на китайское посредничество. После окончания путешествия по странам, которые связаны с войной России и Украины, ну и после переговоров в Москве и Киеве Ли Хуэй снова подчеркнул, что Китай надеется на мирное решение войны и будет способствовать диалогу между сторонами.

Но важным моментом в китайской позиции остается необходимость обсуждения различных вариантов мирных планов. То есть фактически, если Украина рассчитывает на участие Китая в дальнейших дипломатических усилиях, то придется согласиться с тем, что дискутировать придется не только по формуле мира Зеленского, но и по китайским предложениям. А Пекин, как известно, хочет отмены санкций против России, и обсуждения российской формулы мира, которая предусматривает признание оккупированных территорий частью государства-агрессора.