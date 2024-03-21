Мониторинговая миссия ООН набралась смелости

После десятилетия довольно ограниченных и нерешительных выводов о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Украины, Мониторинговая миссия ООН поразила беспрецедентной смелостью в констатации задокументированных нарушений международного права.

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Дело в том, что масштаб и систематичность противоправных деяний государства-агрессора, кажется, поразили даже самых больших скептиков. Фактически, оккупированные территории управляются террором и запугиванием гражданских, ликвидацией нелояльных и перевоспитанием, как детей, так и взрослых.

В отчете указывается на демонтаж основных прав и свобод человека, подавление инакомыслия, уничтожение украинской системы управления, противоправное распространение собственного законодательства, навязывание гражданства государства-агрессора, искоренение украинской культуры и идентичности, что имеет влияние на каждый аспект повседневной жизни гражданских.

Пострадавшими от дискриминационного преследования становятся не только те, кто несет угрозу для безопасности оккупационного государства. Россия борется со всеми, кто выступает против оккупации.

Несмотря на то, что это уже не первый в 2024 году отчет от структуры ООН, Мониторинговая миссия не дублировала, а углубила исследования нарушений, на которые обращали внимание другие эксперты. В частности, важными являются задокументированные паттерны по разграблению частных домов, бизнеса, культурного наследия, медицинских и образовательных учреждений.

Это не спорадические эксцессы российских военных, а политика дополнительного поощрения России к участию в агрессии против Украины. Кроме того, разграбления имели негативное влияние на обеспечение других основополагающих прав человека: права на жизнь, на здоровье, на достаточное питание, на жилье.

Как россияне издеваются над украинцами в оккупации

Мониторинговая миссия стала более решительной, чем МАГАТЭ, в подчеркивании угроз, которые возникли в связи с систематическим угнетением и нарушением прав рабочих Запорожской атомной электростанции. Ядерная безопасность не только Украины, но и региона в целом больше не может быть гарантированной из-за умышленных действий России.

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Эксперты также перешли от понимания культурного наследия как объекта противоправного нападения по международному гуманитарному праву к рассмотрению культуры сквозь призму прав человека. По мнению Миссии, преступления против культурного наследия значительно уменьшают потенциал для поддержки, выражения и развития идентичности человека в ее полном разнообразии. Интересно, что эксперты отмечают: на оккупированных территориях Россия навязывает отдельную версию российской идентичности. Поэтому, "новорос", "малорос", "окраинец" являются искусственными конструктами, которые стали основой для дискриминационного преследования.

Значительная часть отчета посвящена "перевоспитанию" украинских детей, репрессиям в отношении учителей и администрации учебных заведений. Оба деяния влияют на обеспечение права на образование и отсутствие надлежащего образования как такового.

Своей жестокостью поражает ускоренная интеграция новых оккупированных территорий в состав России. Миссия подробно описала тройную систему установления контроля над захваченными регионами Украины.

Сначала происходит подкуп, угрозы или замена руководителей местных органов власти;

далее распространяется российская правовая система;

наконец – украинцев заставляют засвидетельствовать лояльность к агрессору путем навязывания его гражданства.

Эти действия являются нарушением сразу трех международно-правовых режимов. Паттерновыми являются практики российских агентов влиять на взрослых через угрозы лишить родительских прав и передать детей на воспитание семьям в России.

Среди других международных преступлений в очередной раз было упомянуто произвольные задержания и насильственные исчезновения, пытки, бесчеловечное обращение и сексуальное насилие, депортации и принудительное перемещение как детей, так и взрослых.

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Оккупанты чувствуют безнаказанность

Одним из основных факторов широкомасштабного и систематического насилия российских агентов над гражданскими с оккупированных территорий является безнаказанность. Россия открыла уголовные производства только по 4 эпизодам неправомерных действий собственных агентов:

два случая убийства,

один – пыток,

один – принудительного труда.

Более того, насилие не только не предупреждается и не наказывается, оно поощряется. В июне 2023 года в России приняли закон о фактической амнистии военнослужащих по большинству из серьезных нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека.

Хотя в Украине количество зарегистрированных военных преступлений и преступлений в связи с агрессией достигает 128 тысяч, эффективность и скорость расследований остается умеренной в связи с нагрузкой на систему, отсутствием доступа к оккупированным территориям, пострадавших лиц и злоумышленников. В нескольких государствах происходят производства против российских агентов по принципу универсальной юрисдикции. Международный уголовный суд выдал 4 ордера на арест.

Подобная динамика позволяет продолжать российским вооруженным силам и оккупационным властям совершать нарушения международного права в атмосфере полной безнаказанности.

Надлежащие рекомендации с низким потенциалом выполнения

Отчет Миссии завершается перечнем рекомендаций для России, Украины и международного сообщества в целом. Они являются комплексными и, частности, касаются немедленного вывода российских войск со всех оккупированных территорий. Однако, надлежащее выполнение рекомендаций требует давления на Россию через систему ООН, в которой государство-агрессор остается одним из мировых полицейских.

В то же время остановить нарушения прав человека должна также Украина. В течение 2 лет полномасштабного вторжения уже ряд организаций обратили внимание на недостатки законодательства и обращения украинских органов власти с лицами, которые подозреваются в коллаборационизме.

Война – это не только ракетные обстрелы. Не все украинцы, которые хотели, смогли покинуть оккупированные Россией территории. Целью восстановления суверенитета является не только утверждение территориальной целостности Украины, но и возвращение ее граждан к безопасной и гармоничной среде, где уважение к правам человека, демократия и верховенство права не являются пустыми словами.