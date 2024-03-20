Как страны ЕС игнорируют эмбарго на российскую нефть
За это время в нарушение эмбарго в порты и рейдовых перевалок в странах Евросоюза из российских портов Черного моря было доставлено около 11,4 миллиона тонн российской сырой нефти. Это составляет 82,9 миллиона баррелей, в которых принято считать в отрасли.
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68,8% из этих тонн и баррелей доставлено на рейдовую перевалку в Лаконийском заливе вблизи побережья Греции. Эта перевалка расположена точно в пределах исключительной морской экономической зоны Греции, где только власти Греции имеют полномочия на проведение мероприятий по сохранению экологии.
Большинство российской нефти доставляли у берегов Греции / Фото автора
Танкеры стояли рядом в открытом море и через трубу происходила перекачка нефти с одного на другой танкер.
Как возле Греции перекачивают российскую нефть
Кроме того, танкеры с российской сырой нефтью прибывали в порты Италии. Именно так: танкер выходит из российского порта и направляется непосредственно в итальянский порт. Чихать хотели его владельцы-менеджеры на решение ЕС. Объем таких итальянских (преимущественно сицилийских) нарушений – 1,6 миллиона тонн, это 14,4%.
Это 13 огромных танкеров грузоподъемностью от 100 до 160 тысячи тонн. Порты: Милаццо, Аугуста, Триест, Таранто, Санта Панагия.
Засветились в этих кровавых нарушениях еще:
- порты Испании – Картахена и Бильбао;
- Нидерландов – Роттердам;
- Хорватии – Омишаль;
- Польши – Гданьск;
- Словении – Копер.
Какие порты принимали российскую нефть
Вы спросите, кто же выполнял эти рейсы? Видимо, тот самый страшный "теневой флот", который существует только в некоторых СМИ? Отнюдь. Всего 94 танкера, из них:
- 52 принадлежат компаниям Греции;
- 11 – турецким компаниям;
- 4 – российским, зарегистрированным в ОАЭ, 4 – российским, зарегистрированным в Индии;
- 3 – компаниям из Молдовы;
- 3 – компаниям из Кипра;
- 2 – компаниям из Китая,
- 2 – из Дании;
- и по 1 компании из Мальты, Великобритании, Латвии, Индонезии, Малайзии;
- и только 8 танкеров принадлежали компаниям из оффшорных юрисдикций.
Какой же это "теневой"? Это нельзя оставлять просто так. В феврале 2024 года в страны ЕС таким образом направлено из Черного моря более 0,8 миллиона тонн сырой нефти. Этот показатель не имеет тенденции к уменьшению, а растет с октября 2023 года, несмотря на всевозможные "адские" санкции.
Обращаю внимание, что это все без учета нефтепродуктов, а нефтепродукты – еще почти столько же.
Если у вас возник вопрос об экологии у побережья Греции, отвечу так – масштабный разлив 100 тысяч тонн нефти лишь вопрос времени.