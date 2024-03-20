Як країни ЄС ігнорують ембарго на російську нафту
За цей час на порушення ембарго до портів та рейдових перевалок в країнах Євросоюзу з російських портів Чорного моря було доставлено близько 11,4 мільйона тонн російської сирої нафти. Це становить 82,9 мільйона барелів, в яких заведено рахувати в галузі.
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68,8% з цих тонн і барелів доставлено на рейдову перевалку в Лаконійській затоці поблизу узбережжя Греції. Ця перевалка розташована точно в межах виключної морської економічної зони Греції, де тільки влада Греції має повноваження на проведення заходів щодо збереження екології.
Більшість російської нафти доставляли біля берегів Греції / Фото автора
Танкери стояли поруч у відкритому морі і через трубу відбувалося перекачування нафту з одного на інший танкер.
Як біля Греції перекачують російську нафту
Крім того, танкери з російською сирою нафтою прибували до портів Італії. Саме так: танкер виходить з російського порту і прямує безпосередньо до італійського порту. Чхати хотіли його власники-менеджери на рішення ЄС. Обсяг таких італійських (переважно сицилійських) порушень – 1,6 мільйона тонн, це 14,4%.
Це 13 величезних танкерів вантажністю від 100 до 160 тисячі тонн. Порти: Мілаццо, Аугуста, Тріест, Таранто, Санта Панагія.
Засвітилися у цих кривавих порушеннях ще:
- порти Іспанії – Картахена і Більбао;
- Нідерландів – Роттердам;
- Хорватії – Омишаль;
- Польщі – Гданськ;
- Словенії – Копер.
Які порти приймали російську нафту
Ви спитаєте, хто ж виконував ці рейси? Мабуть, той самий страшний "тіньовий флот", який існує лише у деяких ЗМІ? Аж ніяк. Всього 94 танкери, з них:
- 52 належать компаніям Греції;
- 11 – турецьким компаніям;
- 4 – російським, що зареєстровані в ОАЕ, 4 – російським, що зареєстровані в Індії;
- 3 – компаніям з Молдови;
- 3 – компаніям з Кіпру;
- 2 – компаніям з Китаю,
- 2 – з Данії;
- та по 1 компанії з Мальти, Великої Британії, Латвії, Індонезії, Малайзії;
- і лише 8 танкерів належали компаніям з офшорних юрисдикцій.
Який же це "тіньовий"? Це не можна залишати просто так. У лютому 2024 року до країн ЄС таким чином спрямовано з Чорного моря понад 0,8 мільйона тонн сирої нафти. Цей показник не має тенденції до зменшення, а зростає з жовтня 2023 року попри всілякі "пекельні" санкції.
Звертаю увагу, що це все без урахування нафтопродуктів, а нафтопродукти – ще майже стільки ж.
Якщо у вас виникло питання про екологію біля узбережжя Греції, відповім так – масштабний розлив 100 тисяч тонн нафти лише питання часу.