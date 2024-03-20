Як країни ЄС ігнорують ембарго на російську нафту

За цей час на порушення ембарго до портів та рейдових перевалок в країнах Євросоюзу з російських портів Чорного моря було доставлено близько 11,4 мільйона тонн російської сирої нафти. Це становить 82,9 мільйона барелів, в яких заведено рахувати в галузі.

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68,8% з цих тонн і барелів доставлено на рейдову перевалку в Лаконійській затоці поблизу узбережжя Греції. Ця перевалка розташована точно в межах виключної морської економічної зони Греції, де тільки влада Греції має повноваження на проведення заходів щодо збереження екології.



Більшість російської нафти доставляли біля берегів Греції / Фото автора

Танкери стояли поруч у відкритому морі і через трубу відбувалося перекачування нафту з одного на інший танкер.

Як біля Греції перекачують російську нафту

Крім того, танкери з російською сирою нафтою прибували до портів Італії. Саме так: танкер виходить з російського порту і прямує безпосередньо до італійського порту. Чхати хотіли його власники-менеджери на рішення ЄС. Обсяг таких італійських (переважно сицилійських) порушень – 1,6 мільйона тонн, це 14,4%.

Це 13 величезних танкерів вантажністю від 100 до 160 тисячі тонн. Порти: Мілаццо, Аугуста, Тріест, Таранто, Санта Панагія.

Засвітилися у цих кривавих порушеннях ще:

порти Іспанії – Картахена і Більбао;

Нідерландів – Роттердам;

Хорватії – Омишаль;

Польщі – Гданськ;

Словенії – Копер.



Які порти приймали російську нафту

Ви спитаєте, хто ж виконував ці рейси? Мабуть, той самий страшний "тіньовий флот", який існує лише у деяких ЗМІ? Аж ніяк. Всього 94 танкери, з них:

52 належать компаніям Греції;

11 – турецьким компаніям;

4 – російським, що зареєстровані в ОАЕ, 4 – російським, що зареєстровані в Індії;

3 – компаніям з Молдови;

3 – компаніям з Кіпру;

2 – компаніям з Китаю,

2 – з Данії;

та по 1 компанії з Мальти, Великої Британії, Латвії, Індонезії, Малайзії;

і лише 8 танкерів належали компаніям з офшорних юрисдикцій.

Який же це "тіньовий"? Це не можна залишати просто так. У лютому 2024 року до країн ЄС таким чином спрямовано з Чорного моря понад 0,8 мільйона тонн сирої нафти. Цей показник не має тенденції до зменшення, а зростає з жовтня 2023 року попри всілякі "пекельні" санкції.

Звертаю увагу, що це все без урахування нафтопродуктів, а нафтопродукти – ще майже стільки ж.

Якщо у вас виникло питання про екологію біля узбережжя Греції, відповім так – масштабний розлив 100 тисяч тонн нафти лише питання часу.