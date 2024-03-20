Росія зібралася атакувати Білорусь?

Як пишуть галузеві та ділові видання, вразливістю паливного ринку Росії є недостатній обсяг внутрішнього виробництва бензинів з октановим числом 95+. Наприклад, з А-95 можуть розпочатися проблеми, виникне дефіцит у разі високого попиту або продовження ударів.

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Щоб розв'язати проблему, можна імпортувати А-95. Найочевидніше джерело – НПЗ Білорусі. Зокрема, Мозирський НПЗ – сучасне підприємство, розташоване за 28 кілометрів від кордону з Україною.

Російські пропагандистські медіа мимоволі натякають, що у разі постачання білоруського бензину на російський ринок, цей НПЗ може стати законною метою та ласим видобутком. Все, що летить на 50+ кілометрів, є для нього загрозою. Усе кінець кінцем перетвориться на руїни.

Білорусь експортує бензин до третіх країн. У Росію постачати було невигідно через нижчі ціни. Але у разі дефіциту ціни піднімуться, тому виникне спокуса. Та й старші товариші із Кремля можуть попросити.

Зараз самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко балансує на тонкій межі: послати війська в Україну він відмовляється, хоча передав російській армії снаряди, частину бронетехніки та артилерії. Білоруська швейка та інші підприємства обслуговують російську армію. Загалом, Лукашенко тихесенько заробляє і петляє.

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Україна завжди виявляла стриманість у відносинах із Білоруссю. Тому вдавалося уникати безпосередньої битви. Атакувати Білорусь особливих резонів немає.

А ось у Росії можуть знайтись групи, які зі своїх шкурних міркувань були б раді знищити Мозирський НПЗ та зіштовхнути Київ із Мінськом. Дрони змінюють траєкторію. Прилетіти може з будь-якої сторони.

Отже, спроба російських пропагандистів вказати пальчиком у бік України – це завчасна явка з повинною. Лукашенко має замислитись, бо може постраждати перлина його активів.