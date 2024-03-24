Шоу начинается

Промахнулись те, кто поспешил построить теорию заговоров, что Владимир Путин и Ко сами придумали теракт, чтобы обвинить украинцев.

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Обвинить и что? Что они не делали, что могли бы сделать после обвинений? Путин построил в России диктатуру и православный халифат, и там возможны теракты. На любой почве. А все потому, что нет прозрачной политики, нет выхода накопленного пара из-под крышки.

Такое будет происходить. Не по плану ФСБ. Просто потому, что сама система так построена. ФСБ, конечно, умеет устраивать теракты и уже делала это. Но не они одни это умеют, любят и практикуют. И так, иногда террористы взрывают террористов, а другие террористы выражают сочувствие. Недавно ИГИЛ взрывал иранцев, воевал за право считаться самыми большими психами с "Талибаном", теперь вот зажигает в Москве.

Да, нам в Украине приятно видеть, как страдают россияне. Это результат травмы, но безразлично. Мы бы предпочли видеть, как Москва горит в ядерном пепле. Но это не значит, что мы готовы это организовать.

Россия – империя, которая угнетает многие народы. Часть из этих народов готова бороться методами терактов. Это может произойти без помощи Буданова и не под крышей ФСБ. Приходят тогда не пламенные революционеры, борющиеся за независимость каких-то там частей империи, как мы очень хотели бы и создали себе такой миф. А приходят психи с автоматами, что хотят устроить джихад. И шоу только начинается.