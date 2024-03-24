Шоу починається

Промахнулися ті, хто поспішив побудувати теорію змови, що Владімір Путін і Ко самі придумали теракт, щоб звинуватити українців.

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Звинуватити і що? Що вони не робили, що могли б зробити після звинувачень? Путін побудував у Росії диктатуру та православний "халіфат", і там можливі теракти. На будь-якому ґрунті. А все тому, що немає прозорої політики, немає виходу накопиченої "пари з-під кришки".

Таке буде відбуватися. Не за планом ФСБ. Просто тому, що сама система так побудована. ФСБ, звісно, вміє влаштовувати теракти та вже робила це. Але не вони одні це вміють, люблять і практикують. І так, іноді терористи підривають терористів, а інші терористи висловлюють співчуття. Нещодавно ІДІЛ підривав іранців, воював за право вважатися найбільшими психами з "Талібаном", тепер от запалює в Москві.

Так, нам в Україні приємно бачити, як страждають росіяни. Це результат травми, але байдуже. Ми б воліли бачити, як Москва горить у ядерному попелі. Але це не означає, що ми готові це організувати.

Росія – імперія, яка пригноблює багато народів. Частина з цих народів готова боротися методами терактів. Це може відбутися без допомоги Буданова та не під дахом ФСБ. Приходять тоді не полум'яні революціонери, що борються за незалежність якихось там частин імперії, як ми дуже хотіли б, і створили собі такий міф. А приходять психи з автоматами, що хочуть влаштувати джихад. І шоу тільки починається…