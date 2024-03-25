Путин думал, что этого не заметят: вся правда, о теракте в Москве

Ниже я объясню, почему кровавый теракт в Москве – это дело рук Путина. Я продемонстрирую вам те расхождения с реальностью, которые с первых минут возникли в официальной версии. В колонке для сайта 24 Канала попробуем понять, какими будут последствия этого теракта – прежде всего, объявит ли Путин новую и еще более масштабную мобилизацию в России.

Эффект дежавю

Итак, снова Москва, снова вечер, снова концерт и снова аншлаг. Обстоятельства теракта в "Крокусе" очень подозрительно напоминают то, что происходило в 2002 году в театре на Дубровке.

Актуально 6 выводов для России и мира после теракта в "Крокусе"

Тогда во время "Норд-Оста" Владимир Путин так же позволил группе хорошо подготовленных боевиков проехать через всю Россию и беспрепятственно зайти в концертный зал с полной посадкой. Затем Путин 3 дня позволял террористам хозяйничать в этом доме, и через 3 дня героически приказал героическому спецназу героически штурмовать здание – несмотря на жертвы среди гражданских.

Более того, возможно, специально просил, чтобы жертв было как можно больше. Так сказать, чтобы было кого оплакивать в масштабах "великого государства". Чтобы по итогам теракта количество жертв не казалось слишком маленьким для "великой державы", спецназ, доблестно выполняя приказ хозяина, решил перестраховаться и заботливо забросал помещение с заложниками газом.

Так на тот свет отправились десятки заложников, которых они вообще должны были спасать. В результате Путин смог показать своей целевой аудитории новую дозу благородного гнева.

По итогам своей кровавой постановки в театре на Дубровке Путин окончательно развязал руки своему репрессивному аппарату и вообще силовикам. Впоследствии ему удалось добить вооруженное сопротивление во временно оккупированной им Ичкерии, поднять собственные рейтинги и продолжить уничтожение СМИ в России.

Как силовики целый час "игнорировали" и Путина, и СМИ

На этот раз, через 22 года, сделать тот же фокус 1 в 1 очень хотелось, но не получилось. Причина – "проклятые американцы, которые нашпиговали Россию интернетом и айфонами". С первых минут, если не секунд, теракта, посетители "Крокуса", которые пришли послушать группу "Пикник", начали снимать видео на свои смартфоны и выкладывать ролики в интернет.

К теме Единственное, что портит Путину картину после обстрелов под Москвой

Сразу же начали появляться вопросы: а где же охрана, где полиция? Это же огромный концерт-холл, который всегда прекрасно охраняется. Где хоть кто-то, кто пытается остановить террористов? На видео они ходили даже не оглядываясь, будто знали, что за ними никто не придет, пока не завершат свое кровавое дело.

А теперь внимательно – первое сообщение о том, что в "Крокусе" произошла стрельба оперативные российские пропагандисты опубликовали в 19:28 по Москве. Знаете, во сколько возле "Крокуса" впервые появились спецназовцы? В 20:29.



Первое сообщение о стрельбе на концерте / Скриншот

О спецназовцах сообщили только через час / Скриншот

То есть через 1 час и 1 минуту эти существа только начали заходить в здание, где час назад уже совершался теракт.

А теперь самое интересное – знаете, на каком расстоянии от "Крокуса" есть ближайшее здание с силовиками? В 1 минуте ходьбы пешком. Это легко можно увидеть на карте. В нескольких метрах от концертного зала расположено главное управление региональной безопасности Московской области. На сайте этого "большого ведомства" указано, что оно создано именно в целях реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму.

Однако здесь не то что профилактикой не пахло – здесь и никакого противодействия не было. Они целый час не замечали ни сообщений о теракте во всех российских СМИ, ни пожара в соседнем здании, который был виден, наверно, из космоса.

И даже Путин не смог до них дозвониться. Ведь, по словам Дмитрия Пескова, Путин знал обо всем уже в первые минуты: "Путину в первые минуты того, что произошло в "Крокусе", доложили о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о том, что происходит и о мерах, которые вводят все соответствующие службы, дал все необходимые указания".

Но ни СМИ, ни Путин, ни пожар не смогли повлиять на скорость прибытия подмосковных спецназовцев на место крупнейшего за последние 20 лет теракта.

Кстати, с этим пожаром вообще очень интересно. Получается, что террористы ворвались в здание концерт-холла, спокойно ходили себе по зрительскому залу и многочисленным лобби. Без каких-либо преград застрелили огромное количество посетителей, однако этого им показалось мало. Они решили еще и поджечь здание, причем почему-то именно крышу. По удивительному стечению обстоятельств у террористов как раз оказались с собой емкости с горючим, которые очень удобно поместились в их рюкзаки.

Читайте также Польша дала россиянам зеленый свет

И вот как-то так этот пожар неудачно разгорелся, дым как-то так неудачно дул, что спецназ никак не мог найти террористов в здании в течение трех часов. Лишь в 23:38, то есть уже через 4 часа после начала теракта, выяснилось, что террористы покинули место преступления. Более того, покинули место преступления они на том же автомобиле, на котором в "Крокус" и прибыли.

Это при том, что российские силовики имеют круглосуточный доступ ко всем камерам наблюдения в общественных местах Москвы и области. Это при том, что все силовые органы Москвы и области сразу же после теракта были подняты по тревоге – по крайней мере, так утверждают пропагандисты. Но ведь нет. Террористов удалось поймать только в Брянской области, в 400 километрах от "Крокуса".



Где якобы поймали террористов / Карта

Что важно – США еще 2 недели назад предупреждали весь мир, что в Москве что-то такое готовится. Международный расследователь Христо Грозев прямо сказал, что, по его данным, ФСБ зачем-то сама обучала афганских боевиков и к чему-то их готовила.

Эта история очень сильно отдает и "Норд-остом", и взрывом жилых домов в Москве и Волгодонске, когда Путин убивал своих спящих граждан, и сорванной попыткой взорвать людей в Рязани, и со многими другими терактами, совершенными террористом номер 1 в мире. Ведь организатор и режиссер этого кровавого цирка – тот же. Мотивы у него не меняются – массовое убийство ради объединения для совершения еще более массовых убийств.

Мое обращение к россиянам

Во время своего обращения к россиянам Путин повторил чушь фсбшников о том, что террористы якобы пытались прорваться через российско-украинскую границу, которая набита силовиками что с одной, что с другой стороны. Но это не все – задолго до "предварительных данных ФСБ", путинские пропагандисты уже намекали на причастность Украины к теракту и даже распространяли дипфейк с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым.

Путин уже почти готов объявить в России новую мобилизацию, более масштабную, чем когда-либо. Неслучайно в день теракта в Москве начали рассылать электронные повестки. Но в том и дело, что у Путина все в этой истории – "немножко почти".

Сейчас Путин не уверен, что россияне поверят в тот маразм, который он снова пытается им впарить. Пока что есть возможность спустить все на тормоза. Пока есть шанс "сбиться" с украинского следа и "твердо встать" на след "ИГИЛ". Чтобы не казаться опущенным в ответ на действия террористов триумфально вернуть в Россию смертную казнь, а уже потом, не привязываясь к теракту, он может объявить мобилизацию. Все зависит лишь от того, в каком настроении после теракта россияне.

Рекомендуем Вся правда об "огромных" российских резервах

Сейчас мне кажется, что они не очень верят Путину. Но на всякий случай я все же обращусь к ним и скажу то, что должен сказать.

Прячьтесь от мобилизации. А еще лучше – боритесь с террористическим режимом Путина, который, как видите, вас убивает. Еще раз: Путин вас убивает. И убивает ваших родных и близких. Свяжитесь с Российским добровольческим корпусом или ГУР Украины. Боритесь с режимом, пока он не достал вас лично.

Помните, что у вас есть эксклюзивное право работать по военным целям. Подчеркиваю, что именно по военным целям, потому что никто и никогда не призывал вас работать по мирным жителям. Никто, кроме путинских террористов, в этой войне так не делает.

Помогите их победить. Вы сами видите, что отступать вам больше некуда. В России становится опаснее, чем где-либо, и с этим режимом пора покончить.

Смотрите полный видеолог Арсена Цимбалюка: