Два года после теракта․ Воспоминания семей тех, кто пострадал в Еленовке

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193.

Сто девяносто три.

Сто девяносто три украинских военнопленных.

Сто девяносто три украинских военнопленных находились в бараке Еленовской колонии.

Сто девяносто три украинских военнопленных находились в бараке Еленовской колонии, когда Россия совершила теракт, подорвав помещение.

Эта история дается с трудом, поэтому ее приходится сохранять в памяти слово за словом. Пожалуй, самое массовое преступление в отношении военнопленных, которое совершила страна-агрессор. Одно из проявлений геноцида. Доказательство циничности и людоедства врага. Трагический день в истории украинского народа после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но есть ли безмятежные дни после 24.02.2022? Родные нынешних военнопленных скажут: нет. Они живут, затаив дыхание. Ждут день, когда домой вернутся родные, которые уже более двух лет находятся в плену.

Где-то кто-то из них наконец заплачет от счастья: домой возвращается автобус, полный истощенных мужчин и женщин, переживших российский плен. Сотни украинских семей пристально рассматривают фотографии от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. День, после которого приходится ждать следующего – когда снова состоится обмен.

В ОО "Сообщество Семей Еленовки" таких семей более 150. Кто-то из них ждет родных, кто-то борется за справедливость для погибших.

Незавершенные истории. Большие надежды. Битва за своих родных. Невыплаканные слезы. Равнодушие международных организаций. 24 Канал подытожил, какими были два года после теракта в Еленовке.

Важно Почти 2 года нет никакой информации: почему важно напоминать о трагедии в Еленовке

Спланированный теракт и 53 погибших азовца

Эта история начинается так: 193 украинских военнопленных находились в одном огромном бараке. Их должно было быть 200, но перед терактом семерых забрали. Мир увидит фотографии ангара уже после подрыва: многочисленные двухъярусные "койки", фрагменты человеческих тел, обгоревшие стены.

Барак в Еленовке после теракта / Фото АрмияInform

От взрывов на территории бывшей Волновахской исправительной колонии № 120, где удерживали украинских защитников, погибли 53 пленных. Еще более 130 получили ранения.

Барак, пишет МИПЧ, был условно разделен на две части. Первая – при входе. Это металлическая пристройка, где располагалась импровизированная кухня. Ко второй вели большие и тяжелые железные ворота. За ними – цех из бетонных блоков. Над головой – металлическая крыша. В помещении стояли прессы, станки. Окна были вверху, они не открывались. Дышать было нечем.

Примерно в 23:30 28 июля 2022 года прогремел первый взрыв – его было слышно снаружи. Второй и третий прозвучали через 15 минут, уже внутри.

Огонь был повсюду, черепица свисала. Об мою кровать, которая стояла примерно посередине барака, ударилась часть крыши. Я понял, что немного обгорел, плюс у меня было очень много осколочных ранений... Начал спускаться с кровати. Под ногами – тело. Мои ребята на первом ярусе лежали мертвые. Где-то под ногами – "Башня". Я проверил пульс на шее, не было ничего. Тело было целое. Я начал его вытаскивать. Дотащили его немного. Сбоку лежал боец, который кричал. Мы начали вытаскивать того, кто был жив. Огонь уже был больше, я начал терять сознание из-за потери крови,

– рассказывает военный с позывным "Лемко".

Некоторые погибли сразу, еще у кого-то были серьезные ранения. Были и такие, которые пострадали меньше – они и забили тревогу.

На утро украинские семьи военнопленных еще будут сомневаться, были ли новости об обстреле Еленовки частью пропаганды или трагической правдой.

В тот момент, когда информация начинает распространяться, на территорию колонии будут заезжать КамАЗы. Тяжелораненых военнопленных начнут вывозить в больницы Донецка. Использовать будут именно грузовики, а не машины скорой помощи: это произойдет ориентировочно через 5 часов после взрывов.

Той ночью много людей умерло от кровопотерь. Их можно было спасти, если бы у нас были необходимые материалы. Родной брат моего близкого товарища умирал перед самым забором. У него были тяжелые ранения ног, проникающее ранение головы и грудной клетки. Я понимал, что ничем ему не помогу, но хотел перевести его стабилизировать, чтобы хоть немного продлить ему жизнь. В этот момент заместитель начальника тюрьмы просто стоял, пил кофе и курил, а когда побратим умер, он сказал: "А, этот уже сдох",

– вспоминает Остап Швед, боевой медик бригады "Азов".

Через несколько дней после теракта появятся списки от российской стороны. Они будут неточными, а иногда и ошибочными. Семьи будут иметь мало информации о своих родных. Большинство данных – хотя бы фотографии или видео, придется искать в российских телеграм-каналах.

После взрыва российская сторона заявила, что украинские силы обороны якобы обстреляли территорию колонии из HIMARS. Впоследствии СБУ, ВСУ и Минобороны в совместном заявлении заявили: это был спланированный теракт России, потому что ни один работник колонии, боевик так называемой "ДНР" или российский военный, которые охраняли помещение, согласно комментариям российской стороны, не пострадал.

В августе 2022 года Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил: вероятно, причиной взрыва стало термобарическое оружие – россияне заминировали барак, а потом его взорвали.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнер". И главная цель – скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа 2022 года на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

В одном из своих отчетов ООН отметила: зафиксированные повреждения не являются характерными для поражения боеприпасами HIMARS.

Сейчас дела по теракту в Еленовке, которые были разбросаны по всей стране, объединили в одно уголовное производство. Но удастся ли добиться наказания? Международный комитет Красного Креста оправдывается, что их редко допускают к военнопленным. В ООН еще в январе 2023 года расформировали миссию по установлению фактов в Еленовке. Сейчас все, что делают международные институты – это обеспокоенность и осуждение. Кое-где – только на словах, в устной форме. По крайней мере, так рассказывают семьи военнопленных.

По имеющейся информации, Украина во время обменов вернула из Еленовки 23 раненых военнослужащих. Другие сейчас разбросаны по территории России. Их ждут дома родные, которые иногда не знают, в каком состоянии сейчас пленные и где они находятся.

Мария и Сергей: бракосочетание онлайн на "Азовстали"

Мария Алексеевич – жена бойца бригады "Азов", который оборонял Мариуполь и по приказу вышел из "Азовстали" в плен. Она до сих пор ждет своего мужа, хотя и имеет очень мало информации о его состоянии: в российском плену мало у кого получается общаться с родными.

Они познакомились в 2018 году в соцсетях. Немного общались – узнали, что оба учились в одном и том же университете на психолога. Поэтому впервые встретились во время студенческой сессии.

Сергей – муж Марии / Фото, предоставлено 24 Каналу женой защитника

Когда он меня обнял впервые, я просто... До сих пор помню те ощущения, как просто будто что-то такое родное, будто что-то такое свое. И с тех пор мы жили в гражданском браке – четыре года, до полномасштабного вторжения России на территорию Украины,

– вспоминает Мария.

Во время разговора на руках девушка держит кота. Он трется о руки, ластится; иногда мурчанием немного перебивает слова.

"Это Сергей мне его привез как раз в конце 2018 года. Кот тоже его очень ждет. Когда достаю какие-то вещи Сергея (это бывает очень-очень часто), то он сразу мурлычет, ложится на них. Поэтому ждем", – рассказывает Мария.

Кот тоже ждет возвращения / Фото предоставлено 24 Каналу

Пара поженилась 27 апреля 2022 года онлайн. Еще в конце февраля Сергей написал, что хочет жениться после победы. Она согласилась, но война внесла свои коррективы.

Когда бои в Мариуполе становились все активнее, Сергей мне часто писал о том, что он хочет жениться на мне, когда вернется из Мариуполя. Конечно, мы говорили о том, что поженимся, все будет хорошо, что Сергей ко мне вернется. А 20 апреля 2022 года я просто ждала, как всегда, чтобы он появился в сети, чтобы хоть какую-то информацию узнать о нем, что он жив. Он просто мне написал, "Солнышко, я пробиваю возможность жениться дистанционно, если ты согласна". Для меня это было неожиданно. Я никогда не хотела большой пышной свадьбы, но не думала, что это будет онлайн и еще, к сожалению, при таких трагических обстоятельствах... Поэтому он познакомил меня со своим побратимом, который на тот момент был в Хмельницком. Он помогал нам с бракосочетанием, непосредственно был на церемонии, если можно ее так назвать,

– вспоминает девушка.

Тогда они неделю обивали пороги местного ЗАГСа. Однажды Мария пришла с видео Сергея, где тот выразил желание жениться.

"Работницы смотрели это видео, а через 30 – 40 минут вынесли свидетельство о браке. Это не было прямое включение Сергея, или там в Zoom, или еще что-то... Это просто я им принесла видео, у меня спросили о том, общаюсь ли я вообще с ним, с какой периодичностью я с ним общаюсь. И тогда нас поженили", – вспоминает Мария.

Они долго обсуждали, какой должна быть свадьба. Как это будет. Конечно же, такие разговоры ведут влюбленные пары. Но мало кто из них женится, находясь на "Азовстали" во время тяжелых боев.

И было трудно, помню, сдерживать слезы. Я вообще, что тогда, во время боя в Мариуполе, что эти два года, стараюсь не плакать на людях, на публике, в каких-то местах. В интервью и так далее. Я стараюсь это все держать в себе. Но тогда это было очень, очень сложно. Где-то через час после нашего бракосочетания Сергей все-таки вышел на связь. Я ему сообщила, что мы уже женаты, что мы теперь муж и жена. Сергей очень обрадовался,

– вспоминает Мария.

"А вы вообще уверены, что он жив"?

24 февраля 2022 года Сергей находился в Урзуфе, Мария была в Хмельницком. В 5 утра он написал короткое сообщение. Она прочитала его и легла спать дальше.

Ну, подумала, что это что-то возможно незначительное. Ну, не знаю, почему у меня такая реакция была. Проснулась около 7 часов утра. Естественно, увидела новости. Мне позвонила мама. И тогда я уже начала волноваться за Сергея, потому что я не знала вообще, где он может быть... Сергей мне писал, когда у него была возможность. Он мне ни разу не звонил во время боев в Мариуполе, только писал – что с ним все хорошо, что он жив, целый. Что он любит меня. просил, чтобы я держалась, просил, чтобы работала, училась. Чтобы не бросала никакие привычные вещи. Основное он просил постоянно, чтобы я берегла себя и меньше волновалась за него. Конечно, это получалось очень плохо, но я старалась держаться,

– рассказывает Мария.

Важную информацию она узнала из новостей. Муж не рассказывал о том, где он находится. Иногда связи не было неделю.

"Это было просто ожидание. Ожидания, к сожалению, были мучительные на самом деле. А когда Сергей мне писал, то это просто какое-то такое облегчение сразу. Счастье и понимание, что он жив. Когда мы поженились, тогда у нас словно появилось больше оптимизма. Было заметно, что Сергей действительно обрадовался этому. Мы раньше планировали нашу свадьбу, но постоянно хотели учиться, построить карьеру... Какие-то такие банальные вещи, которые сейчас, я думаю, вообще были не очень и нужны на тот момент. Еще нужно было больше времени все равно уделять друг другу. И после нашей свадьбы появилось больше уверенности в том, что Сергей вернется ко мне. Что он обязательно выберется из Мариуполя. И что у нас будет крепкая, счастливая семья", – говорит девушка

Сергей после онлайн-свадьбы был настроен оптимистично на возвращение домой / Фото предоставлено 24 Каналу

Последний раз он написал жене 13 мая 2022 года. Не сказал о выходе из "Азовстали" или плене. Только сообщил: если его не будет долго на связи, не надо волноваться. Уже 16 мая Мария смотрела новости о том, что защитники "Азовстали" выходят в плен и Россия полностью оккупировала Мариуполь. Она написала в воинскую часть, где сообщили, что Сергей вышел в плен и его направили в Еленовку.

19 мая 1922 года я увидела видео в российских телеграм-каналах. На том видео были представители Международного комитета Красного Креста, и были наши защитники, которые выходили из" Азовстали". Я узнала Сергея и поняла, где он. Поняла, что это реальный, настоящий плен, что это не какая-то эвакуация на серую зону,

– добавляет девушка.

29 июля 2022 года Россия совершила теракт в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Об этом Мария, как и другие семьи, узнала из российских источников. Оккупанты публиковали видео разрушенного барака, фрагменты тел погибших защитников.

Я начала практически сразу действовать. То есть сначала у меня была какая-то паника, потом я начала уже звонить в наши государственные органы и в Международный комитет Красного Креста. В тот день, к сожалению, я не дозвонилась никому из государственных органов Украины... К сожалению, тогда никто не ответил. Чуть позже мне ответили представители Международного комитета Красного Креста. Сообщили, что знают о теракте в Еленовке. Что они, их команда уже выехала из Донецка в оккупированную Еленовку. И что они будут пытаться идентифицировать тела погибших и забрать их,

– вспоминает жена военнопленного.

30 июля она увидела списки погибших и раненых. Сразу открыла второй и нашла там своего Сергея.

Я сама поехала в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. 3 августа 2022 года я наткнулась на видео из Донецкой больницы, на котором был Сергей. Как сейчас нам уже известно, эвакуация в больницы была не сразу. Только через 5 – 7 часов после взрыва: раненые мучились, истекали кровью, много, к сожалению, погибло от кровопотерь из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. И я, когда приехала в Координационный штаб показать видео Сергея и сказать, что он жив, чтобы они знали, что он не погиб... Мне тогда консультант в Координационном штабе сказала: а вы уверены, что это видео было записано после теракта, а не до? Вы уверены, что он вообще жив? Такой разговор был для меня достаточно стрессовый. Я помню, как я ездила с мамой, тогда было очень неприятно слышать такие слова,

– добавляет Мария.

Сергей после теракта в Еленовке / Скриншот

В Красном Кресте, рассказывает девушка, кормили обещаниями и утверждали, что Россия не дает доступа к военнопленным. Личность Сергея в российском плену даже не установили – он считался как "вероятно в плену" – несмотря на видео, которые предоставила жена.

После обмена 21 сентября 2022 года на связь вышел побратим Сергея и сообщил, что он действительно в плену – жив, но получил ранение ноги. И что его в конце сентября перевезли в другую колонию вместе с другими "азовцами", скорее всего, на территорию России.

Только 31 августа 2023 года, больше чем через год после трагедии, Марии сообщили, что Сергей уже военнопленный официально – Россия передала очередные списки. Она до сих пор время от времени пишет обращения, звонит раз в несколько месяцев – для того, чтобы напомнить о Сергее.

Относительно их работы как международной организации, конечно, у них вопросов очень много, но, знаете, вопросов к нашей власти не меньше, потому что, если говорить о выходе из "Азовстали", тогда Президент Украины заявил, что Международный комитет Красного Креста, ООН, что определенные страны, он тогда назвал Израиль, Турцию, Швейцарию и Францию, что эти страны договаривались о выходе из "Азовстали", а Международный комитет Красного Креста и ООН, они там выступали некими гарантами, что наши военные действительно выйдут из плена живыми и здоровыми. МККК не может ничего такого гарантировать, об этом написано, в принципе, в их мандате, об этом написано в Женевских конвенциях об обращении с военнопленными, которые я перечитывала уже миллионы раз, и действительно гарантами они никакими выступать не могли и не могут, потому что вся ответственность лежит на стороне, которая удерживает (военнопленных, – 24 Канал),

– заключает Мария.

Мария борется за возвращение своего любимого / Фото предоставлено 24 Каналу

Анна и Олег: муж в списках и раненых, и погибших

Анна Лобова – жена раненого в Еленовке военного. Со своим мужем познакомилась в 2020 году через общих друзей. Сначала это была просто долговременная дружба. Впоследствии общение переросло в отношения.

Когда пришло время, что, возможно, кому-то придется покинуть свою привычную жизнь и начать жить вместе, то кто-то из нас должен будет переехать. Конечно, мне это было сделать проще, но решиться было трудно. То есть, бросить все и ехать в совершенно чужое для себя место. Но я узнала, что мы ждем ребенка. И уже, в принципе, судьба решила за нас. Среди всех этих колебаний уже было решено, что я все равно брошу свою работу на некоторое время, поэтому проще будет переехать мне. Я переехала к мужу. У нас родился ребенок. И через месяц после рождения началась полномасштабная война,

– вспоминает Анна.



Анна и Олег / Фото предоставлено 24 Каналу

За две недели до большого вторжения Анна с мужем и ребенком поехали в гости. 19 февраля Олег выглядел озабоченным, но жена не обратила внимания: маленький ребенок, служба, заботы..

"Мы вышли гулять в парк возле нашего дома. А к тому моменту уже много говорили о начале войны. Как-то оно уже приелось, не воспринималось. Хотя в городе и были заминирования садиков, школ постоянно. И именно в субботу тогда бабушки на лавочках уже говорили о деньгах (в Бердянске – 24 Канал). То есть сколько 10 тысяч рублей будет в гривнях. Меня это удивило. Мы гуляли как раз уже втроем. Я, муж и ребенок. И я говорю: почему они говорят о деньгах? Он как-то так отшутился, а мы пошли дальше. И уже когда пришел момент, что нам надо ехать, он был озабочен, расстроен. Ну, я просто думала, что нам надо предстоит разъехаться на две недели. И поэтому он такой грустный", – вспоминает Анна.

Утром 24 февраля Анна слышала гул, но из-за усталости сначала не обратила внимания. Проснулась уже через несколько часов после начала большой войны. И сразу включила новости. Муж еще ничего не писал.

Он уже вышел на связь где-то в обед. Сообщил, что, вероятно, он будет в Мариуполе, чтобы я не волновалась и, насколько это возможно, позаботилась о себе и о ребенке,

– вспоминает она.

Связь была до 2 марта. Несколько раз в день он звонил или писал SMS. После 2 марта связь оборвалась, и начались недели неизвестности и тревоги. Обычно тогда писали побратимы – никаких объяснений, только короткие сообщения о том, что Олег и его брат Виталий живы. В ночь на 15 апреля он вышел на связь сам, с чужого телефона. Сообщил, что жив, но информации о брате нет.

Оставил этот номер, с которого он мне писал. Сказал, что в случае чего писать сюда. Я не решалась писать вообще сама, потому что я не знала, какая ситуация, где и что происходит. Чтобы мое SMS не помешало или не пришло в ненужное время. И уже на самой "Азовстали" связь стала еще хуже. Опять же, от его друзей приходили сообщения. А с 16 на 17 мая написал он с чужого номера: "обнимаю крепко тебя и дочку, я вас люблю". И все,

– вспоминает Анна.

В то время девушка узнавала информацию уже из новостей и российских сетей. Она смотрела видео, где у военных забирали вещи, как их обыскивали, и понимала: это не эвакуация, это совсем не похоже на нее. Впоследствии Анна получила лаконичное подтверждение от государства, что муж вышел в плен.

А через два с половиной месяца утром прочитала информацию об обстреле колонии в Еленовке.

"Я начала писать в этот семейный чат, что произошло. Все отреагировали спокойно, говорят, да нет, это российская пропаганда. Мне стало очень страшно. Я дальше сидела, ждала хоть какую-то информацию. Потом начались первые кадры, останки тел, все те тряпки, обувь в крови. И тогда уже мы поняли, что действительно что-то произошло. Мы начали пересматривать все фото, и поняли, что постепенно кто-то начал узнавать ребят", – вспоминает женщина.

В ночь на 31 июля Анна увидела списки погибших и раненых. И оказалось, что муж попал в оба.

И все, дальше неизвестность. Я просила своих родственников просматривать видео. Те, которые были после барака. А я самостоятельно искала видео из больницы. И его не было на видео нигде... Проходит неделя, проходит вторая, нигде ничего нет. Написано, что двоих не довезли. И потом... было выставлено видео раненых в больнице. Я его не хотела смотреть, потому что это все тяжело слушать. Просто перелистывала. И после пятой минуты я увидела мужа. Даже не слушала, просто нажала на паузу. Сделала скриншот и начала своим родным рассылать это фото. Я понимаю, что это он. Но мне надо было, чтобы они мне тоже сказали, подтвердили, что это он,

– рассказывает Анна.

Долгое время это была вся информация, которую она получила о своем муже. Неизвестность продолжалась до 1 декабря 2022 года. Во время обмена вернули военного, который был в палате вместе с Олегом, он рассказал о состоянии мужа.

Как военнопленного Красный Крест подтвердил его только 17 октября 2023 года. Без места, где он находится, без его состояния. Объяснили, что это ответ на запрос с противоположной стороны.

21 июля 2024 года россияне выпустили интервью с Олегом. Ему дали позвонить родным.

За эти больше чем два года это был наш первый разговор, он понял, что мы живы. И впервые услышал голос дочери. Увидеть он, к сожалению, не смог из-за плохой связи, но услышал своего ребенка впервые,

– рассказывает Анна.

Олег в российском плену / Скриншот

"Твои глаза смотрят на меня"

Анна говорит: дочь очень похожа на Олега.

"Я думаю, что если бы он ее увидел просто среди толпы чужих детей, он бы точно ее узнал, потому что у них абсолютно одинаковые глаза. И я просто мысленно так представляю: твои глаза смотрят на меня. Характер, конечно, их… Я так говорю, потому что они с братом близнецы были. К сожалению, его брат погиб. И она похожа на них. Привычки, мимика, взгляд. Что-то, конечно, передалось от меня. Очень жаль, что первые шаги, первые слова муж уже пропустил. Он это может увидеть только на видео", – рассказывает Анна.

Дочь Олега впервые услышала голос папы во время звонка из плена / Фото предоставлено 24 Каналу

Для дочери папа – мужчина на фото. Когда россияне позволили Олегу позвонить домой, девочка растерялась и немного испугалась, потому что впервые услышала голос папы. Анна думает об их "знакомстве", когда он вернется.

Чтобы это произошло, она продолжает бороться за своего мужа. И в процессе критикует Международный Комитет Красного Креста.

Работу (МККК – 24 Канал) могу оценить так: эта организация на сегодня должна быть распущена, создана какая-то альтернативная, которая будет подпадать под требования сегодняшнего дня и которая будет эффективно работать ... Если мы можем говорить, что, например, Россия их не допускает (к пленным – 24 Канал), почему они письменно отказываются предоставлять то же самое подтверждение плена? Только устная форма, только по телефону. А письменный вариант ответа они отказываются предоставлять, непонятно почему,

– объясняет Анна.

Олег Лобов до сих пор в российском плену / Фото предоставлено 24 Каналу

Для того, чтобы громче напоминать о военнопленных, Анна вместе с другими женщинами создала общественную организацию "Сообщество Семей Еленовки".

"Когда произошел теракт, и уже потом нас никто не собирал. Ни разу никто нас не собирал из государственных учреждений. Мы были сами по себе... Ходили на общие встречи. И я поняла, что у нас очень много вопросов по Еленовке, а у других семей мы забираем время. Это становилось уже некомфортным. И я знала на тот момент жену тяжелораненного – Марию Алексеевич", – вспоминает Анна.

Вместе девушки рискнули и начали собирать семьи военнопленных. Так сначала появилась инициативная группа, а впоследствии – и общественная организация.

"Мы не только боролись за возвращение военнопленных. К нам присоединяются семьи погибших, которые говорят, что проблемы конкретные: до сих пор нет ДНК-результатов. То есть тела в Украине, ДНК-анализов нет. И некоторым семьям прекратили выплаты", – добавляет женщина и объясняет, что количество препятствий для семей погибших и раненых в Еленовке только росло. Тогда начали искать детали расследования – как украинского, так и международного.

Анна борется за возвращение своего мужа / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас ОО "Сообщество Семей Еленовки" объединяет примерно 150 семей. Сначала участников было больше, но семьи тех людей, которые погибли, впоследствии оставляют общественную работу.

На международной арене об Еленовке знают, но знают мало. 5 января 2023 года ООН расформировала миссию по установлению фактов. Тогда у генсека Организации Антониу Гутерриша заявили, что это из-за невозможности доставить экспертов к месту происшествия.

Между тем в украинском уголовном производстве, рассказывают в ОО "Сообщество Семей Еленовки", не было фактов о раненых пленных. Поэтому семьи долго добивались, чтобы их дела объединили с делами погибших, чтобы было одно уголовное производство.

Когда наши представительницы ездят за границу, то создается впечатление, что иностранцы слышат о теракте в Еленовке впервые. И у нас принцип был такой, что если ехать, то не просто говорить на словах, а показать. Они берут с собой видео и фото. Реакция – иностранцы плачут. Они выражают сочувствие. Даже представители Красного Креста плакали, и в ООН. Но на этом все останавливается. И у нас нет понимания, почему они не проинформированы. То есть наши дипломаты работают или не работают? Где результат этого всего? То есть это наглядный пример ужаса, который произошел в ХХІ веке. А наши политики сидят и смотрят в телефон. Это за рубежом происходит. Поэтому мы поднимали этот вопрос в МИД. Не только наша организация, но и другие. Дайте нам отчет, что делают посольства, что делают наши дипломаты, почему информация о пленных не высвечивается. Потому что есть, кроме теракта в Еленовке, к сожалению, еще трагические случаи,

– констатирует Анна.

Родные военнопленных просили о памятном дне по замученным в плену. Такое постановление действительно создали, но дальше проекта дело не пошло.

Память и огласка

О том, что сотрудничество с государственными и иностранными институтами идет тяжело, рассказывает и редактор ОО "Сообщество Семей Еленовки" Александра Мазур. По ее словам, украинская диаспора проводит акции за рубежом, а члены организации выступают на международных событиях. Однако связь с дипломатами и властью в целом – довольно слабая.

То есть все такое мощное должно быть в сотрудничестве с государством. Мы не можем поехать на какой-то саммит просто потому, что мы общественная организация. Недавно я была в Польше, там были общественные организации, у них тема деятельности не касается российско-украинской войны, но они меня пригласили, чтобы я им рассказала об этом. И вот я поехала. Ну, ведь это капля в море по сравнению с тем, что нужно. И нечем похвастаться на таком масштабном уровне ,

– подытоживает Александра.

Международные институции, похоже, игнорируют тему теракта в Еленовке.

"29 мая от нашей организации я была в Координационном штабе на встрече с представителями ООН. У них тогда, если можно так сказать, тур был – рабочий визит в Украину... Потом они написали отчет об этом своем приезде. И там также были правозащитники, были представители Координационного штаба. Мы почти два часа, кажется, общались, рассказывали, передали много документов по Еленовке. Потом открываем их отчет о поездке в Украину, а об Еленовке там нет упоминаний. Прекрасно поработали! В прошлом году как-то на онлайн-встрече я предложила что-то написать про Еленовку вместе, еще у меня был такой уровень наивности. И, конечно, они отказались. Что интересно в коммуникации с ООН и с Красным Крестом – они всегда коммуницируют только устно. То есть они делают так, что ты не будешь иметь доказательств того, что они что-то не хотят делать", – добавляет Александра Мазур.

Обмены, обмены, обмены

Каждый раз, когда появляется информация об обмене, тысячи семей в Украине затаивают дыхание. Десятки потом плачут от счастья, другим остаются лишь надежды, что их мужья и жены, сыновья и дочери вернутся в следующий раз. "Азовцев" Россия возвращает редко. Для них это – часть пропаганды.

ОО "Сообщество Семей Еленовки" призывает использовать все имеющиеся способы для того, чтобы возвращать украинских военных из плена. В частности, обменивать пророссийских политиков и попов.

Однажды представители государственных органов смогли обменять украинских военнослужащих на государственного предателя – Виктора Медведчука. Мы требуем сделать это еще раз, но теперь обменять Вячеслава Богуслаева, Павла Лебедя, Нестора Шуфрича и других вражеских агентов на наших героев, которых необходимо немедленно возвращать из российского плена,

– говорится в обращении.

"Мне кажется, что если это освещать, то, возможно, фанатики с российской стороны тоже будут заинтересованы их забрать. Потому что для нас это очень важно, а для них – символично. Типа они спасают своих братьев по вере. Пусть "спасают", а нам наших отдают", – добавляет редактор сообщества.

Такие действия происходят. Украина обменяла по меньшей мере четырех священников УПЦ МП на пленных с начала полномасштабного вторжения.

"В то же время правоохранители открыли около 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), а также 16 в отношении митрополитов. Среди преступлений – 20 фактов госизмены и коллаборационизма. 26 сообщили о подозрении, а еще 19 – вынесли судебные приговоры", – пишет движение "ЧЕСТНО".

Видимо, россияне хотели бы вернуть своих агентов в рясах. Так с них, по крайней мере, была бы хоть какая-то польза.

26 июля 2024 года родные военнопленных провели пресс-конференцию, где призвали власти страны способствовать обмену еще больше. Во время мероприятия они показали обращение от военных, которые сейчас находятся в российской неволе.

Мне больно смотреть на своего мужа, потому что он был взорван во время теракта в Еленовке. Он с двумя ранениями сейчас содержится в российском плену третий год. Мне больно от того, что у нас с Сергеем была вторая годовщина нашей свадьбы. Но за это время я ни разу не смогла обнять своего мужа,

– такими словами к украинской власти обратилась жена военнопленного Мария Алексеевич.

После каждого обмена ощущение, как будто ты умираешь. Но нашим мужьям там намного хуже, и поэтому сдаваться мы не имеем права. Отскребаешь себя от пола и снова продолжаешь свою борьбу,

– говорит жена военнопленного Анастасия Гондюл.

Защитники Мариуполя третий год ждут возвращения домой, спасите наших родных!

– призвала жена военнопленного Анна Лобова.

Вместо выводов

Во Львове воскресенье, довольно спокойный день. Солнечно. По одному из главных проспектов пробегает девочка с плакатом в руке. Я успеваю рассмотреть надпись "Free Azov". Она подхватывает подружку под руку, они направляются дальше, надпись развевается на коричневой "картонке" черными и красными цветами.

На выходных неравнодушные устраивают акции в поддержку военнопленных. Они проходят в разных городах Украины. Там собираются семьи пленных, активисты, прохожие.

Они стоят, разбавляя тишину лозунгами и негромкими разговорами историй бойцов, которые должны вернуться домой. Такие же акции устраивают и в других странах – диаспора и родные пленных выходят на главные площади городов, чтобы напомнить о бойцах "Азова" и других военных соединений.

29 июля 2022 года у меня был прямой эфир. Информация об Еленовке начала появляться с 10:00, а тогда сети запестрели кадрами преступления россиян.

В тот момент я думала о том, уцелел ли муж Оксаны, с которой за несколько дней до теракта мы записали интервью. Он тоже был в Еленовке, она его так ждала домой. Впоследствии он вернулся из плена. Это было 1 декабря 2022 года. И снова отправился на фронт. А уже в октябре 2023 года Оксана сообщила, что он погиб.

Трагедия Еленовки – это не только трагедия семей тех, кто погиб или пострадал в том бараке. Это огромное преступление против всего украинского народа – потому что таким образом Россия хочет посеять смуту, напугать, поссорить и добавить отчаяния. Показывает отношение к украинцам – тех, кто готов бороться, и тех, кто хочет жить в своей стране.

Акции в поддержку военнопленных и их семей. Донаты на украинские силы обороны. Распространение информации о преступлениях россиян за рубежом, даже в соцсетях – это то, что мы можем и должны делать.

И надеяться (хоть без действий надежда, видимо, имеет чуть меньше смысла). Надеяться, что рано или поздно все семьи военнопленных узнают своих на кадрах с обмена.