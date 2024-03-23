В России опубликовали новое видео с полностью уничтоженного "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в одном из ТЦ Подмосковья. В результате стрельбы на месте происшествия возник пожар. Сейчас в сети обнародовали кадры "Крокус Сити Холл".

О стрельбе в одном из ТЦ Подмосковья стало известно еще вечером 22 марта. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные источники.

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В сети обнародовали кадры разрушенного ТЦ

Стрельба во время концерта российской группы "Пикник" началась около 19:30. В сети сразу начали появляться кадры, на которых видно то, как напуганные люди пытаются покинуть торговый центр. Также на видео слышны звуки стрельбы.

После выстрелов на месте прогремел взрыв. Торговый центр вспыхнул. В сети распространили кадры того, как пылает кровля "Крокуса". Пожарные не сразу смогли начать тушение, потому что ожидали спецназ.

Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ: смотрите видео

По предварительной информации, по состоянию на сейчас в разрушенном ТЦ обнаружено около 146 тел. Всего, в зале, на момент обрушения купола, могли находиться по меньшей мере двести человек. Площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров.

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В ночь на 23 марта пожар локализовали, но еще днем в МЧС говорили, что продолжают тушить очаги горения на крыше, на втором и третьем этажах, а общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

В результате пожара почти полностью уничтожена крыша здания: смотрите видео

В то же время российские спасатели пока продолжают разбирать завалы. В сети уже обнародовали кадры почти полностью разрушенного здания.

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