У Росії опублікували нове відео з повністю знищеного "Крокус Сіті Холл"

Увечері 22 березня невідомі здійснили теракт в одному із ТЦ Підмосков'я. Внаслідок стрілянини на місці події виникла пожежа. Наразі у мережі оприлюднили кадри "Крокус Сіті Холл".

Про стрілянину в одному із ТЦ Підмосков'я стало відомо ще ввечері 22 березня. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні джерела.

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У мережі оприлюднили кадри зруйнованого ТЦ

Стрілянина під час концерту російського гурту "Пікнік" розпочалася близько 19:30. У мережі одразу почали з'являтися кадри, на яких видно те, як налякані люди намагаються залишити торговельний центр. Також на відео чути звуки стрілянини.

Після пострілів на місці пролунав вибух. Торгівельний центр спалахнув. У мережі поширили кадри того, як палає покрівля "Крокуса". Пожежники не відразу змогли розпочинати гасіння, бо очікували спецназ.

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За попередньою інформацією, станом на зараз у зруйнованому ТЦ виявлено близько 146 тіл. Загалом, у залі, на момент обвалення купола, могли перебувати щонайменше двісті людей. Площа загоряння сягала 13 тисяч квадратних метрів.

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У ніч на 23 березня пожежу локалізували, але ще вдень у МНС говорили, що продовжують гасити вогнища горіння на даху, на другому та третьому поверхах, а загальна площа займання становить 500 квадратних метрів.

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Водночас російські рятувальники наразі продовжують розбирати завали. У мережі вже оприлюднили кадри майже повністю зруйнованої будівлі.

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