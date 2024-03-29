"Это уже не лечится": почему Россия не может признать причастность ИГИЛ к теракту в "Крокусе"

Кремль упорно пытается приплести Украину к теракту в торговом центре "Крокус". Этот инцидент стал унижением для российских спецслужб.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что российские спецслужбы полностью провалили эту ситуацию. И теперь там пытаются хотя бы как-то оправдаться.

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Попытаются дезинформировать Запад

Как отметил Рыбачук, абсолютно понятно, что это дело рук ИГИЛа. Эта группировка уже неоднократно делала теракты, хоть и не таких масштабов.

Россия отчаянно пытается натянуть сову на глобус. Это уже не лечится. Они провалили с точки зрения спецслужб эту операцию. Они не могут признать, что ИГИЛ унизил их спецслужбы. Это как с Украиной. Они же не говорят, что воюют с Украиной. Они говорят, что воюют с НАТО,

– сказал Рыбачук.

После теракта Путин, вероятнее всего, не знал, что говорить. Теперь они пытаются конвертировать все в еще большую ненависть к Украине. Там уже Кирилл начал рассказывать, что война с Украиной является "священной".

Бесспорно, что Россия начнет продвигать свою версию событий в "Крокусе" на Запад. Они попытаются через пропагандистские площадки повлиять на определенные группы людей на Западе и в странах Глобального Юга. И с этим нужно бороться.

Они создали целую "армаду" площадок для дезинформации. И где-то там далеко в Америке особо экзальтированные сторонники Трампа начнут повторять эту ерунду. Или же где-то в Индии или других странах это может сработать,

– отметил Рыбачук.

Теракт в "Крокусе": коротко