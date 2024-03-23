"Стреляют далеко, без паники!": как люди спасались из "Крокус Сити Холла", – видео

Теракт в Подмосковье вечером 22 марта взбудоражил Россию. Погибло более ста человек, а многие мировые лидеры выразили свои соболезнования. В то же время он заставил многих вспомнить теракты, устроенные Путиным.

ФСБ причастна к ряду терактов в России, в частности подрыву жилых домов перед Второй чеченской войной. Все они происходили близко к выборам и должны были служить одной-единственной цели – легитимно закручивать гайки в государстве.

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Как люди спасались из "Крокус Сити Холла"

Россияне распространяют видео из "Крокус Сити Холла". На них хорошо слышна череда громких выстрелов, которые неустанно раздаются один за другим. Становится понятно, что террористы методично расстреливали людей. Некоторые просят проползти вперед, некоторые – перестать снимать.

Россияне прячутся за креслами во время теракта в "Крокусе": смотрите видео

На другом ролике, который распространяют российские телеграм-каналы, показано, как россияне пытаются успокоить друг друга. Женщины заметно нервничают и подгоняют тех, кто идет впереди, а мужчина призывает не паниковать.

Нельзя быстрее. Огонь ведется далеко, спокойно, без паники!

– громко говорит он.

Люди зовут друг друга, кто-то переспрашивает, что произошло. Издалека слышен визг тех, кто стоял ближе к боевикам. Затем камера плывет: становится понятно, что люди наклонялись, потому что выстрелы раздавались в их сторону.

Кадры стрельбы в "Крокус Холле" под Москвой: смотрите видео

Заметно, что зал огромный. Российские паблики пишут, что много зрителей приехало заранее. Стрельба началась перед концертом.

Люди побежали вниз, к выходу. Некоторые прыгали просто через ряды, по креслам, стремясь как можно быстрее выбраться из опасной зоны. Но покинуть этот зал было суждено не всем. Когда убийцы вошли в здание, там было еще очень много людей, их расстреливали в упор, без сострадания. Затем подожгли кресла зрителей, лишив надежды на спасение тех, кто спрятался. Они погибли в пожаре,

– приводят детали россияне.

Издание "Настоящее время" поговорило с несколькими очевидцами событий. Они говорят: сначала не было понятно, что именно горит. Поэтому часть людей решила спрятаться наверху, в подсобках – они надеялись на эвакуацию. Предположительно, они погибли во время обвала потолка.

Те, кто были на балконе, видели, как люди внизу ложились на пол в проходах. Боевики поливали их автоматным огнем, они не стреляли вверх.

На верхних этажах все двери были закрыты. Несколько человек выломали дверь к технической лестнице, по которой в результате спустились. Это заняло минут двадцать. Когда вышли, увидели, что здание охватил огонь. Поэтому если бы они искали выход дольше – их бы просто убила обвалившаяся крыша.

Что говорят российские власти

Путин должен был выступить вечером 22 марта. В конце концов он записал обращение на следующий день. Он объявил 24 марта днем траура и обвинил Украину в подготовке теракта.

"Они (боевики, – 24 Канал) пытались убежать и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержаны 11 человек", – заявил Путин.