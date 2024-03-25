В России вскоре может быть еще один теракт: с чем это связано

Несмотря на все признания ИГИЛ об их причастности к теракту в "Крокус Сити", российские власти пытаются "нарисовать" украинский след. В качестве ответа на это, ИГИЛ, вероятно, будет готовить еще один террористический акт на территории России.

Деньги, которые были выделены для мер безопасности Московской области, не помогают. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что следующий возможный теракт будет гораздо более длительным.

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Повторный теракт

Ответственность за стрельбу в "Крокус Сити Холл" взял на себя ИГИЛ, но Кремль заявляет, что к террористическому акту была причастна Украина. Это будет побуждать террористов "Исламского государства" совершить повторный теракт на территории России.

"Я убежден, что в течение небольшого периода времени мы можем увидеть еще один реализованный теракт на территории России снова от ИГИЛ, где они четко скажут: "А теперь вы должны поверить, это были именно мы". В подтверждение они попытаются совершить или аналогичный по кровавости, или еще более кровавый террористический акт", – заметил Ступак.

Деньги для защиты объектов

По состоянию на 19:58 24 марта в результате теракта в Подмосковье количество жертв возросло до 183 человек.

На территории России не удается защитить крупные объекты, такие как торговые центры или ночные клубы, несмотря на выделение средств для мер безопасности. По мнению Ступака, нельзя исключать тот факт, что для объектов были использованы китайские материалы для экономии денег, точнее коррупции.

"Буквально пол года назад россияне хвастались, что в Московской области было потрачено 14 миллиардов российских рублей на меры безопасности, чтобы область стала одним из самых безопасных регионов России. Судя по всему, эти деньги были потрачены или не на те нужды, или эти террористы смогли обойти все меры безопасности", – прокомментировал экс-сотрудник СБУ.

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