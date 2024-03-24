Председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот выразил соболезнования России из-за “многочисленных невинных жертв теракта в Подмосковье", но напомнил, что Москва уже не первый год терроризирует мирное население Украины постоянными обстрелами.

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Наши соболезнования многочисленным невинным жертвам в Москве. Тем не менее, мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которая вчера вечером в очередной раз терроризировала гражданское население Украины ракетными атаками и атаками беспилотников. Кто сеет террор, тот пожнет террор,

– заявил член Бундестага.

В то же время посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф заявил, что террору нет оправдания никогда и нигде. Дипломат заявил, что его страна осуждает любое насилие против невинных гражданских лиц.

"Это касается как России, так и Украины. Человечество должно оставаться нашим компасом. Мои соболезнования семьям погибших. Важно, чтобы была прояснена предыстория", – сказал он.

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