Председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот выразил соболезнования России из-за “многочисленных невинных жертв теракта в Подмосковье", но напомнил, что Москва уже не первый год терроризирует мирное население Украины постоянными обстрелами.
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Наши соболезнования многочисленным невинным жертвам в Москве. Тем не менее, мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которая вчера вечером в очередной раз терроризировала гражданское население Украины ракетными атаками и атаками беспилотников. Кто сеет террор, тот пожнет террор,
– заявил член Бундестага.
В то же время посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф заявил, что террору нет оправдания никогда и нигде. Дипломат заявил, что его страна осуждает любое насилие против невинных гражданских лиц.
"Это касается как России, так и Украины. Человечество должно оставаться нашим компасом. Мои соболезнования семьям погибших. Важно, чтобы была прояснена предыстория", – сказал он.
Кулеба призвал Запад не поддаваться на провокацию Путина
- Глава МИД Украины обратился к западным странам, призывая их вспомнить истинную сущность путинского режима, построенного на лжи и крови собственных соотечественников. Дипломат подчеркнул, что Путин – патологический лжец, которому нельзя верить.
- Кулеба вспомнил взрывы жилых домов в 1999 году; катастрофу подводной лодки "Курск" в 2000 году; осаду школы в Беслане в 2004 году; убийства Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году; сбивание MH17 и тому подобное.
- По словам Кулеба, главной целью Кремля является побудить больше россиян погибать в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцев, но и всего Запада.