Теракт в центре Стамбула: сколько людей погибли и получили ранения

В центре Стамбула 13 ноября произошел теракт. В результате взрыва ранения получили десятки человек.

На место происшествия немедленно выехали спасатели, медики и полицейские. Правоохранители сейчас обследуют близлежащие улицы.

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В центре Стамбула произошел теракт

Губернатор Стамбула Али Ерликая незадолго после теракта рассказал, что в результате взрыва, к сожалению, есть раненые и погибшие.

Сегодня, примерно в 16:20 (по Анкаре – 24 канал), на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв. Наша полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия,

– заявил губернатор.

На месте работают правоохранители. Улицу Истикляль перекрыли для пешеходного движения.

Заметим, что теракт произошел в популярном месте среди туристов. На этой улице много магазинов и ресторанов. Однако пока неизвестно, где произошел взрыв – в здании или на улице.



Последствия взрыва в Стамбуле / Фото Yenisafak

После взрыва в сети появился ряд видео с места происшествия. На них видна вспышка пламени, после которой некоторые прохожие упали на землю, а другие начали бежать.

Служба медиа Турции ввела временный запрет на репортажи о теракте – это шаг, запрещающий вещателям показывать видео момента взрыва или его последствий. Высший совет радио и телевидения вводил подобные запреты в прошлом после нападений и аварий.

По информации The Washington Post , в период с 2015 по 2017 год Турция пострадала от серии смертоносных взрывов, совершенных группировкой "Исламское государство" и запрещенными курдскими группами. В результате атак погибли более 500 мирных жителей и сотрудников службы безопасности

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Число жертв и пострадавших

Сначала местные власти сообщили, что погибли 4 человека, а еще 38 – получили ранения. По словам губернатора, всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что количество жертв возросло. Он назвал теракт коварным нападением.

Виновников взрыва мы найдем, и они понесут наказание. Мы не позволим терроризму достичь своей цели,

– заявил Эрдоган.

По словам президента, четыре человека погибли на месте, а еще двое – в больнице. Согласно информации, которую он получил от губернатора Стамбула, 53 человека получили ранения.

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Началось расследование

СМИ со ссылкой на власти города сообщают, что теракт мог совершить смертник. Однако официальных комментариев по этому поводу от губернатора пока не было.

На вероятность того, что взрыв стал причиной террориста-смертника, указывают кадры с места трагедии, на которых видно, как на переполненной людьми улице что-то внезапно взорвалось.

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Очевидцы же сообщали, что видели сумку со взрывчаткой. По словам журналистов, взрыв был настолько мощным, что его слышали в других районах города.

Офис главного прокурора Стамбула уже приступил к расследованию теракта. Для этого назначили пять прокуроров. Они предостерегли от провокационных публикаций о взрыве в соцсетях и призывали доверять только официальным источникам информации.

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В украинском МИД отреагировали на теракт в Стамбуле

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что глава МИД Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами на улице Истикляль.

Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует,

– заявил спикер.

Николенко также напомнил телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577.

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