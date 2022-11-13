Боль турецкого народа – наша боль, – Зеленский о теракте в Стамбуле

В воскресенье, 13 ноября, в одном из крупнейших городов Турции раздался взрыв. Президент Зеленский отреагировал на теракт и выразил соболезнования пострадавшим.

Стамбульские власти уже начали расследовать теракт, в результате которого немало погибших и раненых людей. СМИ сообщают , что, скорее всего, к этому причастен террорист-смертник.

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Украина разделяет боль Турции

Глава нашего государства около 18:00 в своем твиттере написал о теракте, произошедшем в Стамбуле. Он назвал турецкий народ дружественным и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

С глубокой печалью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль,

– написал Зеленский.

Теракт в Стамбуле: актуальная информация

Официальные представители Турции сообщили о теракте во второй половине дня. На место трагедии выехали спасатели, бригады скорой помощи и силовики.

Местные медиа также сообщили, что среди людей царит паника. Очевидно, все очень напуганы и встревожены произошедшим.

Также следует отметить, что информация о количестве жертв постоянно растет. В 17:18 губернатор Стамбула написал, что число погибших составляет шесть человек , а пострадавших – до 53 человек.

Спикер МИД Олег Николенко также отметил, что информация о пострадавших украинцах пока отсутствует. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из граждан нашего государства по состоянию на вечер 13 ноября.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что четыре человека погибли на месте, а еще двоих направили на каретах скорой помощи в больнице. По его словам, это коварное нападение и всех виновник обязательно накажут.

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