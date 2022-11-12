Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Россия не перестанет использовать террористические методы.
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"Я думаю, что нужно следить за высказываниями турецкого президента Эрдогана. После его призывов к перемирию начинаются ракетные обстрелы. Так Путин усиливает давление на принятие решений", – отметил Свитан.
Россия реагирует на предложения диалога
Реджеп Эрдоган 12 ноября заявил, что будет разговаривать с Владимиром Зеленским и снова будет предлагать диалог с Россией. Эксперт сказал, что, согласно его наблюдениям, враг после этой новости снова может атаковать.
Это террористические действия россиян. Это их способы выдвинуть требования и подтвердить их убийством заложников. Это государство-террорист с геноцидным уклоном,
– заявил Свитан.
Обратите внимание – Свитан о методах войны российских оккупантов: смотрите видео
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