Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Российская ракета упала рядом с жилыми домами в Запорожье.
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Россияне обстреливали Запорожье из ракетного комплекса "Искандер". В одной из ракет было сразу 54 кассетных снаряда, которые не разорвались.
Источник:Кирилл Тимошенко
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Российская ракета упала рядом с жилыми домами в Запорожье.
Обратите внимание Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине: Воздушные силы назвали дату