Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Российская ракета упала рядом с жилыми домами в Запорожье.

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