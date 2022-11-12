Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що Росія не припинить використовувати терористичні методи.

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"Я думаю, що треба стежити за висловлюваннями турецького президента Ердогана. Після його закликів до перемир'я починаються ракетні обстріли. Так Путін посилює тиск на ухвалення рішень", – зазначив Світан.

Росія реагує на пропозиції діалогу

Реджеп Ердоган 12 листопада заявив, що розмовлятиме із Володимиром Зеленським й знову пропонуватиме діалог з Росією. Експерт сказав, що, згідно з його спостереженнями, ворог після цієї новини знову може атакувати.

Це терористичні дії росіян. Це їхні методи висунути вимоги й підтвердити їх вбивством заручників. Це держава-терористка з геноцидним нахилом, – заявив Світан.

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