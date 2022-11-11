На жаль, від удару по житловому будинку загинуло шестеро осіб. Рятувальники досі розбирають завали.

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Підліток розповів про момент удару по житловому будинку

Роман разом з батьками мешкав у зруйнованому російськими ракетами будинку. Хлопець не травмувався, але про стан його батьків нічого невідомо.

Я лягав спати й почув звук вибуху. Думав, що це десь поруч, але все дуже тряслося. А потім я відкрив двері та побачив пил. Дивлюся – дірка, нічого немає й обрив,

– розповів Роман.

За словами хлопця, він одразу почав кликати маму:

"Цього не може бути. Як за одну секунду може померти моя рідна людина?" – сказав Роман.

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Що відомо про ракетний удар по Миколаєву

11 листопада близько о 3:05 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300.

Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 10:00 з-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла – чоловіка та двох жінок. Загалом від удару по житловому будинку загинуло шестеро осіб.

Внаслідок удару по багатоповерхівці Миколаєва загинуло подружжя. Їхній 16-річний син на момент удару перебував з ними в одній квартирі.

Президент Володимир Зеленський назвав удар "цинічною відповіддю" російських загарбників. Також Зеленський опублікував страшні кадри наслідків прильоту у Миколаєві.

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