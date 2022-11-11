К сожалению, от удара по жилому дому погибли шесть человек. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

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Подросток рассказал о моменте удара по жилому дому

Роман вместе с родителями жил в разрушенном российскими ракетами доме. Парень не травмировался, но о состоянии его родителей ничего не известно.

Я ложился спать и услышал звук взрыва. Думал, что это где-то рядом, но все очень тряслось. А потом я открыл дверь и увидел пыль. Смотрю – дыра, ничего нет и обрыв,

– рассказал Роман.

По словам парня, он сразу стал звать маму:

"Этого не может быть. Как за одну секунду может умереть мой родной человек?" – сказал Роман.

Роман рассказал, как услышал ракетный удар по дому: смотрите видео

Что известно о ракетном ударе по Николаеву

11 ноября около 3:05 Николаев испытал вражеские ракетные обстрелы, предварительно из зенитно-реактивной системы С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего разрушены все пять этажей одного из подъездов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 10:00 из-под завалов дома спасатели изъяли еще три тела – мужчину и двух женщин. Всего от удара по жилому дому погибли шесть человек.

В результате удара по многоэтажке Николаева погибли супруги. Их 16-летний сын в момент удара находился с ними в одной квартире.

Президент Владимир Зеленский назвал удар "циничным ответом" российских захватчиков. Также Зеленский опубликовал ужасные кадры последствий прилета в Николаеве.

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