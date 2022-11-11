К сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые. Что известно о трагедии – расскажет 24 канал.

​К теме Удар по пятиэтажке в Николаеве: есть погибшие и раненые

Николаев снова под атакой россиян

11 ноября около 3:05 Николаев в очередной раз подвергся вражескому ракетному обстрелу, предварительно из зенитно-реактивной системы С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего разрушены все пять этажей одного из подъездов. Сейчас известно о двух погибших, также два человека ранены.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Кроме того, повреждения получили жилые дома, которые расположены рядом.

Оккупанты обстреляли Николаев / фото ГСЧС

Число жертв возросло

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 9:20 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела троих погибших.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что, к сожалению, уже 4 погибших в пятиэтажке.

Реакция Зеленского на обстрел

Украинский лидер назвал удар "циничным ответом" российских захватчиков. Также Зеленский опубликовал ужасные кадры последствий прилета в Николаеве.

Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются,

– написал президент.

Последствия прилета в Николаеве: смотрите видео

Реакция ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Россия продолжает уничтожать Николаевщину.

"Сегодня было попадание в жилую 5-этажку. Дом разрушен с 5 по 1 этаж. Продолжаются поисково-спасательные работы", – отметил Тимошенко.

В Николаеве продолжаются спасательные работы / фото Кирилл Тимошенко

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал, что очередной ответ слабых российских неудачников – удары по гражданским объектам.

"А что на поле боя? А там позорная попытка побега. Неудачники, вы будете отвечать за все. Время играет против вас", – сказал Ермак.

Напомним, что 1 ноября по Николаеву был нанесен удар четырьмя ракетами из зенитно-реактивной системы С-300. В результате произошло частичное разрушение зданий учебных заведений.

Достойно внимания – Россия ударила по многоэтажке Николаева: смотрите видео