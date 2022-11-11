На жаль, внаслідок удару є загиблі та поранені. Що відомо про трагедію – розповість 24 канал.

​До теми Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі та поранені

Миколаїв знову під атакою росіян

11 листопада близько о 3:05 Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300.

Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Наразі відомо про двох загиблих, також двоє людей поранено.

Пошуково-рятувальні роботи наразі тривають. Окрім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, які розташовані поруч.

Окупанти обстріляли Миколаїв / фото ДСНС

Кількість жертв зросла

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 9:20 з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що, на жаль, вже 4 загиблих у п'ятиповерхівці.

Реакція Зеленського на обстріл

Український лідер назвав удар "цинічною відповіддю" російських загарбників. Також Зеленський опублікував страшні кадри наслідків прильоту у Миколаєві.

Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають,

– написав президент.

Наслідки прильоту у Миколаєві: дивіться відео

Реакція ОП

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Росія продовжує нищити Миколаївщину.

"Сьогодні було влучання в житлову 5-поверхівку. Будинок зруйновано від 5 по 1 поверх. Тривають пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Тимошенко.

У Миколаєві тривають рятувальні роботи / фото Кирило Тимошенко

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що чергова відповідь слабких російських невдах – удари по цивільних об‘єктах.

"А що на полі бою? А там ганебна спроба втечі. Невдахи, ви будете відповідати за все. Час грає проти вас", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що 1 листопада по Миколаєву було завдано удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок цього сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів.

Варте уваги – Росія вдарила по багатоповерхівці Миколаєва: дивіться відео