На жаль, внаслідок удару є загиблі та поранені. Що відомо про трагедію – розповість 24 канал.
До теми Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі та поранені
Миколаїв знову під атакою росіян
11 листопада близько о 3:05 Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300.
Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Наразі відомо про двох загиблих, також двоє людей поранено.
Пошуково-рятувальні роботи наразі тривають. Окрім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, які розташовані поруч.
Окупанти обстріляли Миколаїв / фото ДСНС
Кількість жертв зросла
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 9:20 з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих.
Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що, на жаль, вже 4 загиблих у п'ятиповерхівці.
Реакція Зеленського на обстріл
Український лідер назвав удар "цинічною відповіддю" російських загарбників. Також Зеленський опублікував страшні кадри наслідків прильоту у Миколаєві.
Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають,
– написав президент.
Наслідки прильоту у Миколаєві: дивіться відео
Реакція ОП
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Росія продовжує нищити Миколаївщину.
"Сьогодні було влучання в житлову 5-поверхівку. Будинок зруйновано від 5 по 1 поверх. Тривають пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Тимошенко.
У Миколаєві тривають рятувальні роботи / фото Кирило Тимошенко
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що чергова відповідь слабких російських невдах – удари по цивільних об‘єктах.
"А що на полі бою? А там ганебна спроба втечі. Невдахи, ви будете відповідати за все. Час грає проти вас", – сказав Єрмак.
Нагадаємо, що 1 листопада по Миколаєву було завдано удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок цього сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів.
Варте уваги – Росія вдарила по багатоповерхівці Миколаєва: дивіться відео